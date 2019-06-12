العين الإماراتي يعلن تعاقده رسميًا مع محمد جمال قادمًا من الجزيرة

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم التعاقد رسميًا مع لاعب متوسط الميدان، محمد جمال، 25 عامًا، لمدة أربعة مواسم، لتعزيز قائمة الفريق حتى 2023.

وكان محمد جمال عانى من إصابة في الساق غيبته عن الملاعب لمدة شهرين ونصف الشهر، وخضع إلى عملية جراحية في ألمانيا، ويغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم. ويعتبر جمال من اللاعبين الموهوبين في خط الوسط، وهو خريج أكاديمية نادي الجزيرة، وكان الخيار الأول للجهاز الفني للفريق خلال 3 مواسم ماضية.

وأعرب محمد جمال في تصريحات له بعد توقيع عقده مع العين، عن بالغ سعادته وفخره واعتزازه بالانضمام إلى قائمة “الزعيم”، مؤكداً: “عندما يتيح لك القدر فرصة الانتماء إلى أحد أفضل الأندية على مستوى المنطقة والقارة عليك أن تدرك جيداً أنك أمام مسؤولية كبيرة تتطلب مضاعفة الجهود والتركيز وإظهار روح القتال حتى تكون عند حسن الظن وعلى قدر الثقة وتكون أهلاً للتحدي وأتمنى التوفيق لي وزملائي اللاعبين في تحقيق أهداف النادي وإسعاد “الأمة العيناوية” في جميع استحقاقات الفريق المقبلة”.

ورداً على سؤال حول المفاوضات مع العين، قال: “يختلف الأمر لدى أي لاعب في مرحلة المفاوضات وتحديداً خلال دراسة العروض التي يحصل عليها بالتزامن مع نهاية عقده، وذلك عندما يظهر العين رغبته في ضمه إلى صفوفه، لأنه النادي الحلم، الذي يتمنى الجميع الانتماء إليه قياساً بتاريخه وإنجازاته والقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها، والتفكير هنا لن يقتصر على الحسابات المالية إطلاقاً بقدر ربط مسيرتك الكروية بأمجاد جديدة وتعزيز رصيد إنجازاتك على الصعيدين المحلي والقاري في المستقبل، لذلك المفاوضات مع العين كانت محسومة بالنسبة لي لأن رغبة إدارة هذا الكيان التقت برغبتي في الانتماء إليه، والحقيقة أود أن أشكر هنا إدارة نادي العين التي وفرت كافة المتطلبات الخاصة بتطوير أدائي فضلاً عن إدارتها ملف المفاوضات باحترافية عالية خلال الفترة الماضية”.

وعن العروض التي تلقاها بعد انتهاء عقده مع الجزيرة، قال: ”بداية لا بد أن أشكر إدارة نادي الجزيرة والجماهير الجزراوية على كل الدعم والمساندة التي حصلت عليها منذ بداية مشواري في عالم المستديرة من المراحل السنية وصولاً لفريق الكرة الأول وسعادتي كبيرة بما حققته مع النادي خلال فترة تواجدي ضمن صفوفه، إذ حصدت بطولة الدوري ولقب كأس رئيس الدولة، والمؤكد أن حياة لاعبي كرة القدم المحترفين مليئة بالتحديات الكبيرة التي عليهم خوضها واليوم أدخل تحدياً مهماً في مشواري الكروي وأسأل الله العلي القدير التوفيق وأتمنى لنادي الجزيرة الاستمرارية في تحقيق الطموحات المرجوة، ولا يفوتني كذلك أن أشكر الأندية التي تقدمت بعروض لضمي إلى قائمة خياراتها في الفترة الماضية”.

وتعليقاً على سؤال حول صعوبة التواجد ضمن القائمة الأساسية بصفوف العين، قال: “عندما أظهرت رغبتي الحقيقية في قبول التحدي الخاص بالانضمام لنادي العين كنت أعرف جيداً أن ما يميز “الزعيم” الشخصية القوية، الأمر الذي يضاعف من صعوبة التواجد في القائمة الأساسية، وهذا هو حال الأندية الكبيرة بالتأكيد، لذلك ينبغي علينا مضاعفة الجهود وتكثيف معدل التحضير والتركيز الكبير وإظهار روح القتال في الدفاع عن شعار النادي، وشخصياً على معرفة جيدة بجميع لاعبي العين كما أدرك أن الأجواء العائلية هنا محفزة جداً للانسجام والتأقلم السريع، كما أن المنافسة على دخول القائمة بين اللاعبين أمر إيجابي ينصب في مصلحة الفريق واللاعبين أنفسهم كونهم مطالبين بالعمل على تطوير قدراتهم وهدفي مع العين لا يقتصر على دخول القائمة الأساسية فحسب بل أتطلع إلى استعادة الشارة الدولية بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني وأسأل الله العلي السداد والتوفيق”.

وعن تجربته مع نادي مانشستر سيتي، قال: “الحقيقة تلك التجربة التي خضتها في سن الـ16 خرجت منها بمكاسب كبيرة وغيرت من فكري على مستوى التعامل كلاعب محترف وأضافت لي الكثير فنياً وبدنياً وذهنياً، بيد أن ظروف الدراسة أثرت على مشواري في أكاديمية “السيتزن” وتوجهت إلى الولايات المتحدة للدراسة هناك قبل أن أعود للدولة مجدداً وأتابع مسيرتي مع فريق نادي الجزيرة الذي أدين له بالفضل الكبير بعد الله العلي القدير”.