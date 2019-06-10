رسميًا.. الجزيرة والوصل يشاركان في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مشاركة ناديي الجزيرة والوصل في كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، والتي ستنطلق اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل وستسحب قرعتها في الحادي والعشرين من شهر يوليو .

بدعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم .. الجزيرة والوصل يشاركان في كأس محمد السادس للأندية الأبطال التفاصيل:https://t.co/jp8gTqY6rm pic.twitter.com/AmpjfYZTHd — UAEFA (@uaefa_ae) June 10, 2019

وكانت النسخة الماضية التي حملت اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – ”كأس زايد للأندية الأبطال“ شهدت نجاحًا باهرًا سواء من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية، حيث شارك فيها 32 فريقًا تمثل أعرق وأكبر الأندية العربية واستطاع فريق النجم الساحلي التونسي أن يتوج بطلاً بعد فوزه على فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت بستاد هزاع بن زايد في مدينة العين أبريل الماضي.

ومثّل الإمارات في النسخة الماضية أندية العين والجزيرة والوصل.

وتأتي مشاركة ناديي الجزيرة والوصل في النسخة الجديدة بدعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم.