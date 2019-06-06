لابا كودجو يصل الإمارات تمهيدا للانضمام لنادي العين

وصل التوغولي لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان المغربي، إلى الإمارات، تمهيدا للانضمام لنادي العين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية، عبر حسابها على ”تويتر“، يوم الخميس، إن كودجو وصل إلى العين لإتمام إجراءات التعاقد معه قادمًا كلاعب حر، وأن إدارة الفريق البنفسجي أكملت ضم الجزائري عبد الرحمن مزيان، وتدرس خيار إعارته الموسم المقبل مع استمرار المفاوضات مع لاعب أجنبي آخر.

وتألق اللاعب بشدة مع فريقه المغربي وقاده لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل أن يخسر اللقب لصالح الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، وقد تُوج المهاجم صاحب الـ27 عامًا هدافًا للبطولة برصيد 8 أهداف.

وسجل كودجو 18 هدفًا في البطولة المغربية للمحترفين، ويتنافس مع محسن ياجور على لقب الهداف، إذ يتساوى اللاعبان برصيد الأهداف قبل جولتين من النهاية.

يُذكر أن الموسم الرائع لكودجو جعله أحد أهم المهاجمين المطلوبين في المنطقة العربية، وقد أبدت عدة أندية اهتمامها به خاصة الأهلي والزمالك المصريين والاتفاق السعودي.