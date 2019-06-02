تعثر انتقال البرازيلي ويلتون سواريز من الشارقة للوصل

تعثرت صفقة انتقال البرازيلي ويلتون سواريز، لاعب الشارقة إلى صفوف نادي الوصل بعدما أعلن الأخير تعاقده مع المهاجم البرازيلي.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة ”الخليج الرياضي: “ ”وقعت للوصل في لحظة تسرع وغضب“.

وأضاف: ”الآن أطلب منكم التفاهم مع نادي الوصل، لأني لا أرغب في اللعب إلا للشارقة“.

في الحصول على خدمات البرازيلي ويلتون سواريز، مهاجم فريق الشارقة، لينضم إلى صفوف الفريق بدايةً من الموسم المقبل.

كان نادي الوصل قد أعلن أمس السبت حصوله على توقيع سواريز لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر.

وانضم المهاجم البرازيلي صاحب الـ32 عامًا لصفوف الشارقة، في سبتمبر 2017، قادمًا من قيصري سبور التركي.

وتوّج سواريز بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي مع الشارقة بالموسم المنصرم 2018-2019، وشارك في 26 مباراة هذا الموسم في الدوري الإماراتي، نجح خلالها في إحراز 20 هدفًا وصناعة 7 تمريرات حاسمة لزملائه