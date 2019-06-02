هزاع بن زايد يكلف مطر راشد الدرمكي برئاسة شركة كرة القدم لنادي العين الإماراتي

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نادي العين الإماراتي أعلن أمس السبت تعاقده رسميًا مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو “41 سنة” حتى عام 2021، وذلك لقيادة فريق الكرة الأول