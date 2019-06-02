هزاع بن زايد يكلف مطر راشد الدرمكي برئاسة شركة كرة القدم لنادي العين الإماراتي

أصدر الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة نادي العين، قرارًا بتكليف مطر راشد الدرمكي بتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.
وأشار هزاع بن زايد في قراره إلى منح الدرمكي كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أهداف شركة العين لكرة القدم.
ووفق بيان التكليف يتمتع مطر الدرمكي بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة وفقًا للنظام الأساسي للنادي.
هزاع بن زايد يصدر قراراً بتكليف مطر الدرمكي بتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم #نادي_العين pic.twitter.com/1Cyakpik2S
— Al Ain FC (@alainfcae) June 2, 2019
يذكر أن نادي العين الإماراتي أعلن أمس السبت تعاقده رسميًا مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو “41 سنة” حتى عام 2021، وذلك لقيادة فريق الكرة الأول.
وأصدر نادي العين بيانًا قال فيه إن التعاقد مع إيفان ليكو جاء للمساهمة في تحقيق أهداف “الزعيم” خلال التحديات الكبيرة التي سيخوضها الفريق على الصعيدين المحلي والقاري في الاستحقاقات القادمة.