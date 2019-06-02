إيفان ليكو: هذا سبب تعاقدي مع العين وهدفي حصد كل الألقاب مع البنفسجي

أعرب المدرب الكرواتي إيفان ليكو عن إعجابه بمنشآت نادي العين الإماراتي، اليوم الأحد، بعد جولة تعريفية داخل استاد هزاع بن زايد، الملعب الرسمي لنادي العين: ”أتطلع إلى تحقيق أفضل إنجازات المدرسة الكرواتية مع ”الزعيم“.

وأعلن العين تعاقده مع ليكو، أمس السبت، لمدة موسمين، وأوضح المدرب الكرواتي أن اسم نادي العين دفعه لاتخاذ قرار الانتقال من الدوري البلجيكي إلى الإماراتي، وقال: ”شاهدت أكثر من 5 مباريات وكوّنت فكرة جيدة عن قدرات اللاعبين“.

وأردف ليكو: ”أعد الجماهير بظهور مشرف ونتائج قوية في جميع تحدياتنا بالموسم الجديد“.

وواصل: ”تملكني إحساس رائع منذ بداية المفاوضات مع العين، إذ سبق وأن تحدثت مع أصدقائي الذين لديهم معرفة جيدة بالمنطقة وكرة القدم الإماراتية على وجه الخصوص، وأكدوا لي بأن العين يعتبر أحد أبرز الأندية على المستويين الإقليمي والقاري، الأمر الذي شعرت به خلال التواصل مع إدارة النادي، ما عزز من رغبتي وحوافزي وحماسي في إكمال إجراءات التعاقد“.

وأردف: ”ما كان يهمني خلال فترة المفاوضات يتمثل في العقلية المتفتحة والتعامل الاحترافي والصدق والجدية من قبل إدارة النادي خلال قنوات الاتصال المباشر، الأمر الذي لمسته في العين خلال مرحلة المفاوضات، ومنذ يوم أمس بدأنا فعليًا العمل على مشروعنا بجدية كبيرة لإعداد فريق قوي يمتلك المقدرة على تحقيق البطولات محليًا وخارجيًا“.

وعن الأهداف التي يسعى ليكو لتحقيقها مع العين، قال المدرب الكرواتي: ”بعد أن أمضيت موسمين ناجحين مع نادي بروج كلوب البلجيكي، شعرت بالفخر والاعتزاز لما حققناه هناك، كنت أبحث فعليًا عن نادٍ لديه أهداف كبيرة ولا سقف لطموحاته، الأمر الذي وجدته في العين الذي يطمح للفوز في جميع المباريات واعتلاء منصات التتويج وحصد كل الألقاب ولن أدخر جهدًا في العمل على تحويل طموحاتنا ورغباتنا إلى واقع ملموس مع اللاعبين والإدارة والجماهير بمنطق روح الفريق الواحد“.

وردًا على توليه تدريب العين بعد مواطنيه زلاتكو داليتش وزوران ماميتش، قال ليكو: ”المؤكد أنني أعتبر تولي مهمة الإدارة الفنية بعد زلاتكو وزوران في العين مسؤولية كبيرة، خاصة أن المدربين السابقين حققا نتائج قوية وارتبط اسمهما بإنجازات تاريخية، ومن جهة أخرى هذا الأمر يمنحني الحافز المهم والدافع الكبير لتحقيق إنجازات أفضل قدر الإمكان“.

وتابع: ”قناعة نادي العين بالاستمرار مع المدرسة الكرواتية تعزز من مسؤوليتي في إدارة الأمور وأدرك جيدًا ما المطلوب منّي لتحقيق أهداف النادي وذلك بالعمل المتواصل وعلى مدار الساعة مع طاقم التدريب المساعد، سعيًا لتهيئة أسباب النجاح والإعداد الجيد ورفع معدل التركيز والانسجام والتفاهم بين لاعبي الفريق للوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة التي تمكننا من تحقيق طموحاتنا في الموسم الجديد“.

ووجه ليكو رسالة إلى جماهير العين قال فيها: ”أعدهم بأننا منذ اليوم الأول كجهاز فني ولاعبين سنعمل على إظهار أفضل ما لدينا لتقديم الأداء المشرف وتحقيق النتائج القوية وإظهار شخصية العين الحقيقية في جميع المباريات مع الاحترام لطموحات منافسينا محليًا وخارجيًا“.