الوصل يشارك في النسخة الجديدة من البطولة العربية

أعلن نادي الوصل الإماراتي قبوله دعوة الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية.

وقال الوصل في بيان :“تلقى نادي الوصل الرياضي دعوة رسمية من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة العربية، وبدورها وافقت إدارة النادي على المشاركة في البطولة العربية وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولة التي تجمع بين الأشقاء العرب“.

وشارك الوصل في آخر نسخة من البطولة العربية، وتأهل لدور الـ8.

وستحمل النسخة الجديدة من البطولة العربية اسم كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.