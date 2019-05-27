رسميًا.. الوحدة الإماراتي يعلن انفصاله عن المدرب تين كات ويفاوض هولنديًا آخر

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الإثنين، انفصاله عن المدرب الهولندي هنك تين كات، بناءً على أسباب شخصية للمدرب.

وكتب الوحدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”عقد مجلس إدارة النادي اليوم اجتماعًا مع المُدرب الهولندي تين كات لمناقشة استمراره مع الفريق من عدمه، وقد تفهمت الإدارة رغبة المدرب في عدم الاستمرار مع الفريق لأسباب شخصية.. شاكرين لهُ ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية“.

وأضاف الوحدة: ”هذا ويقوم مجلس إدارة النادي حاليًا بمفاوضة أحد المُدربين من المدرسة الهولندية، لقيادة الفريق الأول خلال استحقاقاته القادمة، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الفترة المُقبلة“.

وقاد هنك تين كات الوحدة إلى المركز الرابع في الدوري الإماراتي للموسم 2018/2019، ليتأهل الفريق إلى دوري أبطال آسيا للموسم المقبل.

وتولى تين كات، البالغ من العمر 64 عامًا، تدريب الوحدة في ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن الوحدة تأهل إلى دور الـ16 بالموسم الحالي، حيث يلاقي النصر السعودي أو ذوب آهن أصفهان.

????️ عقد مجلس إدارة النادي اليوم إجتماعاً مع المُدرب الهولندي تين كات لمناقشة استمراره مع الفريق من عدمه وقد تفهمت الادارة رغبة المدرب في عدم الإستمرار مع الفريق لأسبابٍ شخصية.. شاكرين لهُ ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية.#WHDFC pic.twitter.com/WnEHWPkjuw — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) May 27, 2019