نادي الإمارات يطالب رسميًّا بالتحقيق في نتيجة مباراة شباب الأهلي دبي والفجيرة

نادي الإمارات يطالب رسميًّا بالتحقيق في نتيجة مباراة شباب الأهلي دبي والفجيرة

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي الإمارات عن تقديمه شكوى إلى لجنة الانضباط لدى اتحاد كرة القدم مطالبًا بالتحقيق فيما ورد بالفيديو الذي تم تداوله بعد مباراة نادي شباب الأهلي دبي والفجيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه.

واستند بيان النادي إلى مقطع فيديو منتشر عبر حسابات التواصل الاجتماعي يظهر إشارة من ماجد ناصر، حارس شباب الأهلي، لمنافسه فيرناندو غابرييل، لاعب نادي الفجيرة، بتسديد ركلة جزاء في زاوية معينة، علما بأن حارس الأهلي تصدى لركلة أخرى في المباراة.

وكان الفجيرة بحاجة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط من دوري المحترفين الإماراتي، بينما كان يكفي الإمارات التعادل أو الخسارة مع الشارقة في المباراة الأخيرة للمسابقة.

وقال محمد إسماعيل العوضي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات، في بيان رسمي، إن ناديه أرسل مذكرة للاتحاد يطالب فيها بالتحقيق فيما ورد في الفيديو، موضحا: ”هناك حاجة إلى تدخل الاتحاد للتحقيق في هذا التسجيل لأن ما حواه خطير جدا ويقدح في نزاهة دورينا وفيه إيحاءات تتجاوز الأخلاق الرياضية“.

وأضاف: ”نحن حريصون على سمعة دورينا وعلى عدالة التنافس ولا شك أن الاتحاد هو الآخر حريص كل الحرص مثلنا على هذا المبدأ ولذلك نأمل أن تكون هناك استجابة فورية لأن القضية لا تحتمل التأخير“.

وتابع: ”تحدث الأخ علي بودنوس مستشار شركة كرة القدم في النادي قبل مباراة شباب الأهلي والفجيرة وطالب بإشراك شباب الأهلي بلاعبي الصف الأول تطبيقًا لمبدأ العدالة وجاء حديثه بناء على ما كان يتداوله الشارع الرياضي قبل المباراة“.

وشدد البيان: ”نحن نطالب الآن بالتحقيق في الفيديو المتداول والذي يظهر الحركات والإشارات التي صدرت من حارس مرمى شباب أهلي دبي ومهاجم فريق الفجيرة قبل تسديد ركلة الجزاء ونطالب أيضا بالعودة إلى تسجيل المباراة والوقوف على مدى صحة ركلتي الجزاء المحتسبتين لفريق الفجيرة، إن كل خبراء التحكيم والمحللين أقروا بعدم صحة ركلتي جزاء، وأن مباراة الإمارات الشارقة جرت في أجواء عادية وفي ظل تنافس شريف بين الفريقين وخسر الإمارات وهنأ البطل بكل روح رياضية وجاءت مباراة دبا الفجيرة وبني ياس معززة للروح الرياضية والمنافسة الحقيقية في الملعب“.

وأردف: ”فيما شاهدنا فيديو يذهب بمباراة الفجيرة وشباب أهلي دبي في تجاه آخر مخالف لمبدأ اللعب النظيف والنزيه، إن مصداقية دورينا على المحك والشفافية كذلك وطالما أن اتحادنا أرسى مبدأ الشفافية والنزاهة فإننا نطالبه بالتدخل والتحقيق في الفيديو لأن ماورد فيه يتطلب التحقيق واتخاذ قرارات عاجلة“.

وأتم البيان: ”نادي الإمارات تضرر من نتيجة مباراة الفجيرة وشباب أهلي دبي ومن حقه أن يدافع عن حقوقه وأن يطالب بتطبيق العدالة ولا شك أن مطلبنا عادل ويتطلب استجابة الاتحاد“.

يذكر أن نادي الإمارات هبط للدرجة الأولى عقب خسارته في الجولة الأخيرة من الشارقة بنتيجة ١-٢ واحتلاله المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.

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