ترتيب الدوري الإماراتي النهائي لموسم 2018/2019 كاملًا (صورة)

حجز فريقا العين والوحدة بطاقتي التأهل إلى دوري أبطال آسيا بعدما احتلا المركزين الثالث والرابع في دوري الخليج العربي، وأخفق الجزيرة في التأهل بعد تراجعه إلى المركز الخامس في الترتيب.

ورفع الوحدة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث من الترتيب، وتجمد رصيد العين عند 46 نقطة أيضًا في المركز الرابع من الترتيب.

وعلى إستاد آل مكتوم، خسر الجزيرة من النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتوقف رصيد فخر أبو ظبي عند 45 نقطة في المركز الرابع، ورفع النصر رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل الوصل مع اتحاد كلباء بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد زعبيل.

ورفع الوصل رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع، ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفاز عجمان على الظفرة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد.

وتوج الشارق بلقب الدوري الإماراتي قبل النهاية.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإماراتي النهائي لموسم 2018/2019 كاملًا: