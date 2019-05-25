صحيفة برتغالية تنشر تفاصيل عقد بيدرو إيمانويل مع العين الإماراتي

كشفت تقارير صحفية برتغالية النقاب عن اتفاق بين المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي أعلن انفصاله مؤخرًا عن نادي التعاون السعودي، ونادي العين، وأن الساعات القليلة القادمة ستشهد توقيع المدرب على العقد بشكل رسمي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ZeroZero البرتغالية، فإن التعاقد سيكون مدة موسمين نظير مبلغ 5 ملايين يورو، بواقع 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت المدرب البرتغالي بتدريب المنتخب السعودي، بعد إعلان عدد من أعضاء اتحاد الكرة عن رغبتهم في تواجده عطفًا على ما حققه من مستويات مع فريق التعاون.

وحقق المدرب بيدرو إيمانويل موسمًا تاريخيًا مع التعاون، بعدما قاده لتحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ النادي، إضافة لتحقيق المركز الثالث في الدوري وضمان المشاركة الآسيوية، إضافة لهزيمته للهلال بنتيجة ساحقة في الكأس، بخماسية نظيفة وفي الدوري بهدفين.