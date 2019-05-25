ضمت عمر عبدالرحمن.. إعلان قائمة منتخب الإمارات لمعسكر النمسا (صورة)

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم السبت، قائمة المنتخب الأول لمعسكر الأبيض في النمسا، استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وضمت قائمة منتخب الإمارات لمعسكر النمسا 27 لاعبًا، بينهم عمر عبدالرحمن، لاعب نادي الهلال السعودي، والعائد من إصابة طويلة.

وجاءت قائمة منتخب الإمارات على النحو التالي:

عمر عبدالرحمن، وزايد العامري، وحبيب الفردان، وعادل الحوسني، وعلي خصيف، ومحمد العطاس، وطارق أحمد، وماجد سرور، وعلي مبخوت، وخالد عيسى، ومحمد العكبري، ووليد عباس، وفهد الظحناني، وسالم رائد، وأحمد برمان، وعلي صالح، وماجد حسن، وحسن المحرمي، وخليفة الحمادي، وريان يسلم، وعلي سالمين، وإسماعيل الحمادي، ومحمد علي شاكر، وخلفان مبارك، وبندر الأحبابي، والحسن صالح، وأحمد خليل.

ويقيم منتخب الإمارات معسكرًا في النمسا في الفترة الممتدة من 13 يوليو حتى 22 من الشهر ذاته.

وفي مارس الماضي أعلن الاتحاد الإماراتي تعاقده مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك لقيادة المنتخب الأول، دون تحديد مدة العقد بين الطرفين.