مروان بن غليظة: الجمعية العمومية قررت الإبقاء على بند سقف الرواتب (فيديو)

قال مروان بن غليظة، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الخميس، إن الجمعية العمومية للاتحاد قررت الإبقاء على بند سقف الرواتب للاعبي كرة القدم في الدوري الإماراتي.

وقال بن غليظة في تصريحات نقلتها قناة ”أبوظبي الرياضية“: ”ردينا على جميع النقاط في رسالة نادي العين، هناك أشياء من اختصاص مجلس الإدارة وأشياء من اختصاص اللجان وتم تحويلها“.

وأضاف بن غليظة: ”بند سقف الرواتب يجب أن يناقش في الجمعية العمومية، لكونه من النظام الأساسي، ارتأت الجمعية العمومية الإبقاء على بند سقف الرواتب، لأنه أدى نوعًا ما إلى ضبط الأسعار والاستفادة من اللاعبين، وتقرر تحويل رسالة نادي العين كمقترح إلى لجنة دوري المحترفين لمناقشة سقف الرواتب، هذا أمر يحتاج دراسة وبحثًا، وورش عمل لكشف تطور سقف الرواتب“..