تين كات يعلن رحيله عن تدريب الوحدة الإماراتي

أعلن الهولندي تين كات، مدرب الوحدة الإماراتي، رحيله عن الفريق عقب مباراة فريقه ضد العين الأخيرة في دوري الخليج العربي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”البيان“، فقد كشف المدرب الهولندي عن تلقيه عروضاً داخلية وخارجية ولكن هذه العروض ليست السبب في عدم الاستمرار مع الوحدة وأنه في حاجة لقضاء الوقت مع عائلته.

وتولى تين كات ( 65 عاما ) مهمة تدريب الوحدة في ديسمبر 2018، عقب تجربة مميزة مع نادي الجزيرة.

يُذكر أن نادي الوحدة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 43 نقطة ويأمل في تحقيق الفوز على العين من أجل خطف مقعد آسيوي.