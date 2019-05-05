لجنة دوري المحترفين الإماراتي تعلن مواعيد الموسم الجديد 2019-2020

أعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتي مواعيد الموسم الجديد 2019-2020، حيث سينطلق الموسم ببطولة كأس الخليج العربي في 22 أغسطس 2019، بدلًا من الموعد المقترح من قبل الجهاز الفني للمنتخب الأول، والذي كان مقررًا في 15 من الشهر نفسه.

المواعيد الجديدة، جاءت بناء على ما تمت مناقشته خلال ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية، وبعد مناقشة ملاحظات الأندية مع مدربي المنتخبات الوطنية.

كما تقرر إقامة المراحل النهائية لمسابقة كأس الخليج العربي خارج أيام ”فيفا“ لضمان عدالة المنافسة، خاصة بشأن مشاركة اللاعبين من مواليد 1997 فما فوق، وعليه ستقام المباراة النهائية في 2 أبريل 2020.

وبناء على المواعيد المعتمدة، ستقام مباراة كأس سوبر الخليج العربي في 14 سبتمبر 2019 بين بطل دوري الخليج العربي وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة، هذا وستنطلق أولى جولات دوري الخليج العربي في 19 سبتمبر، ويختتم الموسم في 18 مايو 2020.

وتم تعديل معسكر المنتخب الأولمبي خلال شهر ديسمبر، قبل بطولة أمم آسيا ليبدأ بتاريخ 29 ديسمبر حفاظًا على حقوق الأندية بشأن إقامة مباريات دوري الخليج العربي بلاعبي المنتخب الأولمبي باستثناء الجولة الرابعة عشرة، والمقرر لها أيام 23، 24 يناير 2020 في حال تأهل المنتخب الأولمبي للمراحل النهائية نظرًا لازدحام أجندة الموسم.