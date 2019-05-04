كايو في قائمة نادي العين لمباراة الهلال في دوري أبطال آسيا‎

تواجد البرازيلي كايو لوكاس، لاعب نادي العين الإماراتي، في قائمة فريقه، بعدما تقدم باعتذار، عما بدر منه من تصرفات خلال الفترة الماضية.

وتم ضم كايو إلى قائمة فريق العين، التي غادرت اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، والتي ضمت 20 لاعبًا للقاء الهلال، الإثنين المقبل، في دوري أبطال آسيا.

وضمت القائمة، إلى جانب كايو، كلًا من خالد عيسى، حمد المنصوري، محمد سعيد بوسندة، مهند سالم العنزي، إسماعيل أحمد، علي الحيظاني، سعيد جمعة، سعيد المنهالي، خالد عبد الرحمن، سالم عبد الله، حامد دومبيا، أحمد برمان، عامر عبد الرحمن، فلاح وليد، بندر الأحبابي، خالد البلوشي، محمد خلفان، سعد خميس، بيرغ.