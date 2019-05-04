تعرف على القوائم الأولية لجوائز الدوري الإماراتي للموسم 2018/2019

أعلنت لجنة دوري المحترفين، اليوم السبت، القوائم الأولية للمرشحين لجوائز الدوري الإماراتي للموسم الحالي 2018/2019، حيث يبدأ التصويت على المرشحين في كل فئة اعتبارًا من غد الأحد حتى العاشر من الشهر الحالي.

وتضمنت القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب إماراتي) كلًا من: علي مبخوت وخلفان مبارك (الجزيرة)، و شاهين عبدالرحمن وسيف راشد وماجد سرور (الشارقة)، ويوسف جابر (بني ياس)، وسهيل المنصوري (الظفرة)، وأحمد خليل وماجد حسن (شباب الأهلي دبي)، ويعقوب البلوشي (اتحاد كلباء).

وتضمنت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب أجنبي): أوتابيك شوكوروف، إيغور كورونادو، ريان منديز وويلتون سوارس (الشارقة)، وألفارو نيغريدو (النصر)، وتسوكاسا شيوتاني العين، بيدرو كوندي من بني ياس، بالاس جوجاك (اتحاد كلباء)، وليوناردو دي سوزا وسيباستيان تاجليبو (الوحدة).

أما القائمة الخاصة بجائزة القائد لأفضل مدرب فتضم 5 مدربين هم: عبدالعزيز العنبري (الشارقة)، ورودولفو أروابارينا (شباب الأهلي دبي)، وكورنسلاف يورشيتش (بني ياس)، وفوك رازوفيتش (الظفرة)، وأيمن الرمادي (عجمان).

وفي حين يتنافس على جائزة الفتى الذهبي (أفضل لاعب واعد من مواليد 1998 فما فوق) كل من: علي صالح (الوصل)، وخليفة مبارك الحمادي (الجزيرة)، وماجد عبدالله وطحنون الزعابي ومنصور الحربي (الوحدة)، ومحمد خلفان (الفجيرة)، وسعود عبدالرزاق وعبدالعزيز سالم الكعبي (شباب الأهلي دبي)، وماجد راشد وعيسى العتيبة (اتحاد كلباء).

وعلى جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى انحصر الصراع بين 5 حراس هم: خالد عيسى (العين)، ومحمد الشامسي (الوحدة)، وعادل الحوسني (الشارقة)، وعلي الحوسني (عجمان)، وفهد الظنحاني (بني ياس).

ويتم الإعلان عن أفضل 3 مرشحين عن كل فئة يوم 11 مايو، ثم الإعلان النهائي عن الفائزين خلال حفل توزيع جائزة دوري الخليج العربي يوم 17 مايو.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 53 نقطة من 23 مباراة، بفارق 6 جولات عن شباب الأهلي دبي الثاني، مع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة.