ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة الـ 23 (صورة)

واصل الشارقة نزيف النقاط في الجولات الأخيرة من الموسم، وتعادل إيجابيًا مع ضيفه دبا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري الخليج العربي اليوم.

ووصل الشارقة إلى النقطة 53، وأصبح الفارق بينه وبين شباب الأهلي الثاني 6 نقاط فقط، ورفع دبا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير من الترتيب.

ويعد هذا التعادل الثالث على التوالي للشارقة في مسابقة الدوري.

وفي نفس الجولة انتزع فريق شباب الأهلي دبي فوزًا صعبًا من ضيفه الظفرة 3-2.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الظفرة عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: