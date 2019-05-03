الشارقة يواصل إهدار النقاط في الدوري الإماراتي ويتعادل مع دبا 2/2 (فيديو)

سقط فريق الشارقة في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه دبا الفجيرة خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الـ 23 من دوري الخليج العربي، والتي شهدت أيضًا فوز النصر على بني ياس 2-1، وفوز شباب الأهلي دبي على الظفرة 3-2، والإمارات على الفجيرة 1-0.

وسجل هدفي الشارقة شاهين عبد الرحمن في الدقيقة 11، وويلتون سواريز في الدقيقة 17.

فيما سجل هدفي دبا الفجيرة ديوغو فارياس أكوستا في الدقيقة الثامنة، والمغربي إدريس فتوحي من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة طرد ماجد سرور لاعب الشارقة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع دبا الفجيرة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير.

وفي نفس الجولة انتزع فريق شباب الأهلي دبي فوزًا صعبًا من ضيفه الظفرة 3-2.

وسجل أهداف شباب الأهلي أحمد خليل (هدفين) في الدقيقتين 12 و84، وعبد العزيز هيكل في الدقيقة 27، فيما سجل هدفي الظفرة ماجد حسن، لاعب شباب الأهلي دبي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسهيل المنصوري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الظفرة عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة فاز النصر على بني ياس 2-1.

وتقدم النصر بهدف سجله أحمد النقبي، لاعب بني ياس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31، وتعادل أحمد أبو ناموس لبني ياس في الدقيقة 44 قبل أن يسجل روني فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة طرد حسن المحرمي لاعب بني ياس في الدقيقة 67.

ورفع النصر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بني ياس عند 36 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الرابعة، انتزع الإمارات فوزًا صعبًا من مضيفه الفجيرة 1-0.

ويدين الإمارات بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركاو سيلفا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية.

ورفع الإمارات رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، الثالث من القاع، وتوقف رصيد الفجيرة عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر، قبل الأخير.