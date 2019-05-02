تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت الملاعب العربية والأوروبية عدة لقاءات مهمة اليوم الخميس كان أبرزها نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ونستعرض أبرز نتائج اليوم الخميس في التقرير التالي:

كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي

توج التعاون بأول ألقابه في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الاتحاد حامل لقب النسخة الماضية 2-1 في النهائي.

وضمن التعاون المشاركة في دوري أبطال أسيا الموسم القادم والسوبر السعودي.

الدوري الأوروبي

حقق آرسنال الإنجليزي خطوة مهمة نحو بلوغ نهائي الدوري الأوروبي بعد تحقيق فوز مهم على فالنسيا الإسباني 3-1 في لقاء الذهاب.

وعاد تشيلسي بتعادل إيجابي 1-1 أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني مما يعطيه أفضلية في لقاء الإياب بميدانه.

الدوري المصري الممتاز

فاز إنبي 2-1 على بيتروجيت ضمن لقاءات الأسبوع 31 ليصعد للمركز 15 في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن بتروجت الرابع عشر.

دوري الخليج العربي الإماراتي

صعد الوحدة للمركز الرابع في دوري كأس الخليج العربي الإماراتي بعد فوزه على الجزيرة 3-1 ضمن لقاءا الأسبوع 23 .

ورفع الوحدة رصيده إلى 40 نقطة مقابل 41 للجزيرة الثالث.

كما فاز الوصل على عجمان 2-1 ليصعد للمركز الثامن فيما ظل الخاسر في المركز السابع.