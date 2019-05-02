الوحدة يسقط الجزيرة وينتزع المركز الرابع في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

اكتسح نادي الوحدة منافسه الجزيرة 3/1 في قمة منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإماراتي للمحترفين، اليوم الخميس.
وأنهى الوحدة الشوط الأول متقدمًا 2/0، جاء الأول بتوقيع ليوناردو دا سيلفا، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة من سبيستيان تيغالي.
وسجل سبيستيان تيغالي الهدف الثاني في الدقيقة 37، من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد خطأ من عبدالله رمضان على محمد صالح برغش.
وعاد تيغالي ووقع الهدف الشخصي الثاني والثالث للوحدة في الدقيقة 50، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة رائعة ومنظمة.
وأكمل الوحدة المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه حمدان الكمالي في الدقيقة 61.
وسجل ليونادرو رودريغيز بيريرا الهدف الأول للجزيرة بطريقة رائعة في الدقيقة 69، مستغلًا كرة من ناصر بارازيت.
ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن الجزيرة، الذي تجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثالث.
ويتصدر الشارقة جدول ترتيب المسابقة برصيد 52 نقطة من 22 مباراة، ويلتقي مع دبا الفجيرة غدًا الجمعة.
ما بين #سمعة و #تيجالي و #ليوناردو..#الوحدة يتقدم على #الجزيرة بالهدف الأول في الدقيقة 9#الجزيرة_الوحدة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/NS81UBNlsZ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 2, 2019
بنفس الزاوية والهدوء.. #تيجالي يسجل الهدف الثاني لفريقه #الوحدة بالدقيقة 37 بعد أن إعادة تنفيذ ركلة الجزاء#الجزيرة_الوحدة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/dj8CEVqJtT
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 2, 2019
#ليوناردو يسجل مجدداً لكنها تحتسب هذه المرة بالدقيقة 65 ويقلص الفارق أمام #الوحدة
النتيجة الآن 3-1 لصالح العنابي#الجزيرة_الوحدة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/s4BDxkTLlZ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 2, 2019
#حمدان_الكمالي يتحصل على البطاقة الحمراء بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 57#الجزيرة_الوحدة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/g4Y80PVvAh
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 2, 2019