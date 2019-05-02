الوحدة يسقط الجزيرة وينتزع المركز الرابع في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

اكتسح نادي الوحدة منافسه الجزيرة 3/1 في قمة منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإماراتي للمحترفين، اليوم الخميس.

وأنهى الوحدة الشوط الأول متقدمًا 2/0، جاء الأول بتوقيع ليوناردو دا سيلفا، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة من سبيستيان تيغالي.

وسجل سبيستيان تيغالي الهدف الثاني في الدقيقة 37، من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد خطأ من عبدالله رمضان على محمد صالح برغش.

وعاد تيغالي ووقع الهدف الشخصي الثاني والثالث للوحدة في الدقيقة 50، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة رائعة ومنظمة.

وأكمل الوحدة المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه حمدان الكمالي في الدقيقة 61.

وسجل ليونادرو رودريغيز بيريرا الهدف الأول للجزيرة بطريقة رائعة في الدقيقة 69، مستغلًا كرة من ناصر بارازيت.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن الجزيرة، الذي تجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب المسابقة برصيد 52 نقطة من 22 مباراة، ويلتقي مع دبا الفجيرة غدًا الجمعة.