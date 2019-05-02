رسميًا.. إيقاف علي مبخوت ومحمد البيرق بعد رفض الاستئناف

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الخميس، التظلم الذي تقدم به كل من الجزيرة واتحاد كلباء ضد إيقاف لاعبيهما علي مبخوت، ومحمد البيرق على الترتيب.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم قررت إيقاف علي مبخوت مهاجم الجزيرة ومحمد البيرق حارس اتحاد كلباء 3 مباريات لكل منهما، بعد تبادل الشتائم بينهما.

وقبلت لجنة الاستئناف الطعن على إيقاف مبخوت والبيرق شكلًا، لكنها رفضته موضوعًا، وأيدت قرار لجنة الانضباط رسميًا.

وبذلك يغيب علي مبخوت عن مباريات الجزيرة أمام الوحدة والإمارات والظفرة في الدوري الإماراتي، في حين يغيب محمد البيرق عن مباريات اتحاد كلباء مع بني ياس ودبا الفجيرة والوصل.

ويملك الجزيرة 41 نقطة في المركز الثالث، مقابل 24 نقطة لاتحاد كلباء في المركز الحادي عشر.