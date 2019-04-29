أحمد خليل يقود شباب الأهلي دبي للفوز على الظفرة والتتويج بكأس رئيس الدولة (فيديو)

قاد أحمد خليل ناديه شباب الأهلي دبي للتتويج بلقب كأس رئيس الدولة، بعد الفوز 2/1 على منافسه الظفرة، في المباراة النهائية للبطولة.
وبعد محاولات متبادلة للتسجيل، افتتح أحمد خليل التسجيل لشباب الأهلي دبي بضربة رأس قوية في الدقيقة 31، مستغلًا كرة عرضية من ركلة حرة ثابتة.
وانتهى الشوط الأول بفوز شباب الأهلي دبي 1/0.
وأضاف أحمد خليل الهدف الثاني له ولشباب الأهلي دبي، بتسديدة رائعة من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 69.
ومن ضربة رأس قلص سعيد الكثيري النتيجة إلى 1/2 في الدقيقة 77.
وانفرد شباب الأهلي دبي بالرقم القياسي بعد أن تُوِّج باللقب التاسع، في حين يملك الشارقة 8 ألقاب، مقابل 7 للعين و4 للنصر و3 للجزيرة ولقبين لكل من الوحدة والوصل، ولقب لكل من الإمارات والشعب وبني ياس وعجمان.
في حين لم يحقق الظفرة اللقب طوال تاريخه.
“تسأل عن السبيل؟ ابحث عن خليل”#أحمد_خليل يرتقي ويطلق رأسية في شباك #الظفرة مفتتحاً التسجيل في نهائي أغلى البطولات#الظفرة_شباب_الأهلي
نهائي #كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/mQs7bkzfe4
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2019
”الله .. عاد لكي يحمل الكأس .. هدف ثان لشباب الأهلي .. قربوا كأس البطولة مني .. إن قولي مطابق لفعالي .. شباب الأهلي عن طريق خليل“#شباب_الاهلي 2 – #الظفرة 0#كأس_رئيس_الدولة@abdallahalsadi1 pic.twitter.com/iUs8hLK98N
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 29, 2019
لم تنته بعد..#الظفرة يذلل الفارق ويسجل الهدف الأول له برأسية متقنة من #سعيد_الكثيري بالدقيقة 77#الظفرة_شباب_الأهلي
نهائي #كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/fxFGBk5aqE
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2019