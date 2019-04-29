أحمد خليل يقود شباب الأهلي دبي للفوز على الظفرة والتتويج بكأس رئيس الدولة (فيديو)

قاد أحمد خليل ناديه شباب الأهلي دبي للتتويج بلقب كأس رئيس الدولة، بعد الفوز 2/1 على منافسه الظفرة، في المباراة النهائية للبطولة.

وبعد محاولات متبادلة للتسجيل، افتتح أحمد خليل التسجيل لشباب الأهلي دبي بضربة رأس قوية في الدقيقة 31، مستغلًا كرة عرضية من ركلة حرة ثابتة.

وانتهى الشوط الأول بفوز شباب الأهلي دبي 1/0.

وأضاف أحمد خليل الهدف الثاني له ولشباب الأهلي دبي، بتسديدة رائعة من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 69.

ومن ضربة رأس قلص سعيد الكثيري النتيجة إلى 1/2 في الدقيقة 77.

وانفرد شباب الأهلي دبي بالرقم القياسي بعد أن تُوِّج باللقب التاسع، في حين يملك الشارقة 8 ألقاب، مقابل 7 للعين و4 للنصر و3 للجزيرة ولقبين لكل من الوحدة والوصل، ولقب لكل من الإمارات والشعب وبني ياس وعجمان.

في حين لم يحقق الظفرة اللقب طوال تاريخه.