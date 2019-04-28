ماذا قال أروابارينا مدرب شباب الأهلي دبي قبل مباراة الظفرة في نهائي كأس رئيس الإمارات؟

تجاوز شباب الأهلي دبي البداية الصعبة للموسم، حتى نجح مؤخرًا في الصعود للمركز الثاني في دوري المحترفين الإماراتي، كما توج بلقب كأس المحترفين ويبدو قريبًا من حصد لقب جديد حين يواجه الظفرة في نهائي كأس رئيس الإمارات، غدًا الإثنين.

لكن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا رفض قبول ما يتردد حول ضمانه للقب غدًا أمام صاحب المركز السادس في الدوري، والذي يبلغ النهائي لأول مرة خاصة بعد أن فاز شباب الأهلي 5-صفر على الظفرة في الدوري هذا الموسم.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: ”لا مكان للأرقام أو للإحصائيات في مباراة نهائية. الفرص متساوية وكل فريق يطمح للفوز باللقب؛ لأنه يؤهل لدوري أبطال آسيا“.

وأضاف: ”أطالب اللاعبين بعدم الاسترخاء واحترام المنافس. سنواجه فريقًا طموحًا، ولن يكون منافسًا سهلًا“.

ويبدو خوف أروابارينا من المفاجآت منطقيًا، بعد أن أطاح الظفرة بالشارقة متصدر دوري المحترفين من الدور قبل النهائي بالكأس.

وقال محمد مرزوق، مدافع شباب الأهلي: ”الفرص متقاربة ولا يوجد طرف أفضل من الآخر، ويعرف الجميع مدى تطور الظفرة في النصف الثاني من الموسم“.

وأضاف في مؤتمر صحفي: ”المباراة لا تقبل التعويض وسنقاتل على اللقب. الخبرة تلعب دورًا مؤثرًا بالتأكيد، لكن هناك عوامل أخرى مثل الإصرار والتركيز خلال 90 دقيقة“.