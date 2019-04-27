حمد علي يوسف حكمًا لنهائي كأس رئيس الإمارات بين الظفرة وشباب الأهلي

عينت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم الحكم الدولي حمد علي يوسف لإدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة 2018-2019، التي ستقام مساء يوم الإثنين الموافق 29 أبريل الجاري على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين بين فريقي الظفرة وشباب الأهلي دبي.

وضم طاقم التحكيم كلًا من الحكم الدولي المساعد جاسم عبدالله آل علي ( مساعدًا أول )، وحكم مساعد درجة أولى قيس محمد الخديم ( مساعدًا ثانيًا )، والحكم الدولي السابق فهد عبدالله الكسار ( حكمًا رابعًا )، وحكم مساعد درجة أولى عامر علي القادري ( حكمًا خامسًا)، وحكم درجة أولى سلطان محمد صالح ( حكم فيديو )، وحكم درجة أولى أحمد سالم خلفان ( حكم فيديو مساعد )، وحسن عيسى المازمي ( مقيّمًا للحكام ) .

ويعتبر الحكم الدولي حمد علي يوسف من الحكام المميزين في الساحة الخليجية والآسيوية، حيث التحق بسلك التحكيم موسم 2005 وحصل على الشارة الدولية بداية عام 2016، وأدار في هذا الموسم 16 مباراة في دوري الخليج العربي ومباراتين في مسابقة كأس الخليج وأشهر البطاقات الملونة 70 مرة منها 3 حالات طرد مباشر ومثلها للإنذار الثاني .

كما أدار نهائي كأس المحترفين في الموسم الرياضي 2016-2017، وكان حكمًا إضافيًا في نهائي كأس المحترفين في الموسم الرياضي 2013-2014 .

وعلى الصعيد الخارجي شارك في إدارة عدد من مباريات الدوري السعودي والهندي، والتصفيات الآسيوية تحت 16 عامًا في طاجيكستان 2017 .