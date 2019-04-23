اتحاد الكرة الإماراتي يكشف عن نسخة حديثة لكأس رئيس الدولة (فيديو)

كشف اتحاد الكرة الإماراتي، يوم الثلاثاء، عن النسخة الجديدة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، تم تجهيزها وتصنيعها في إنجلترا بمواصفات حديثة تتناسب مع أغلى المسابقات، وذلك في احتفال مميز أقيم في فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الأندية وعدد من الجهات الرياضية بالدولة، وبعض النجوم السابقين الذين حملوا الكأس الغالية، والعديد من ممثلي الأندية وعدد من النجوم القدامى ورجال الإعلام.

والكأس التي تم الكشف عنها مصنوعة من الفضة الخالصة، مطلية بـ5 ميكرو من الذهب عياري 24 و18، الكأس تقريبًا 60 سم، الجزء المطلي بالذهب من عيار 18 وموجود به شعار دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزنه 9250 غرامًا، يحتوي الجزء العلوي على 8 لوحات زجاجية بالألوان الأربعة لعلم دولة الإمارات والجزء الرئيسي ديكورات منحوتة باليد يجسد 4 معالم في الدولة، مسجد الشيخ زايد، وقصر الإمارات وبرج خليفة ومتحف اللوفر.

تصميم عصري بأيدٍ محترفة..

تعرف على مواصفات النسخة الجديدة من #كأس_رئيس_الدولة..#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/GnaRXAj3rL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2019

وكأس صاحب السمو رئيس الدولة هي بطولة كرة قدم تقام سنويًا في الإمارات، ويطلق عليها لقب ”أغلى الكؤوس“ انطلقت عام 74 وحظي الأهلي حين ذاك شباب الأهلي حاليًا بشرف الفوز بأول نسخة للبطولة، حيث يعتبر أحمد عيسى كابتن الأهلي أول لاعب يرفع الكأس الغالية، وشهدت البطولة عدة تغييرات بشكل الكأس واحتفظت أندية بالكأس، منها الشارقة والأهلي ”شباب الأهلي حاليًا“ والنصر والعين بعد أن حققت الفوز باللقب عدة مرات، كما يعتبر ”شباب الأهلي“ والشارقة أكثر الفرق فوزًا بالكأس بـ8 مرات.

يعتبر أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي أحرزه عيسى يوسف لاعب النصر في نهائي موسم 85 ـ 86 على استاد مدينة زايد الرياضية بين النصر والوصل بعد 10 ثوانٍ فقط من بداية المباراة، وفاز النصر 2-1 وتوّج بالكأس.

كما يعد الأهلي ”شباب الأهلي حاليًا“ أكثر الأندية تسجيلًا في نهائيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة بـ22 هدفًا في 10 مباريات، يليه العين بـ16 هدفًا في 12 نهائيًا، ثم الشارقة 15، والشباب 14، والوصل 11، والنصر 9.

وكانت أكبر نتيجة في مباراة نهائية في موسم 2012 ـ 2013 في النهائي الذي جمع بين الأهلي والشباب، وشهد تسجيل 7 أهداف بعد أن انتهى اللقاء لصالح الأهلي 4 ـ 3.

أما أكبر فوز في مباراة نهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة فحققه الجزيرة على حساب الوحدة 4 ـ 0 في موسم 2010 ـ 2011.

وأحرز الدكتور محمد سالم حمدون لاعب الأهلي أول هدف في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في النهائي الأول موسم 74 ـ 75.

وكان أحمد عيسى لاعب الأهلي أول كابتن يرفع كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 74 ـ 75، وآخر كابتن رفع الكأس الغالية كان قائد العين إسماعيل أحمد في الموسم الماضي.

وانتهت 8 مباريات نهائية في كأس صاحب السمو رئيس الدولة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل، وكان أول نهائي ينتهي بركلات الترجيح في النسخة الثانية موسم 76 ـ 77 لصالح الأهلي 4 ـ 3 على حساب الشباب بعد التعادل في المباراة 1 ـ 1، بينما آخر نهائي ينتهي بركلات الترجيح في النسخة الأخيرة عندما فاز النصر على الأهلي 3 ـ 0 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 ـ 1.

ونجح فريقان فقط في إحراز اللقب بعد مشاركة واحدة في المباراة النهائية، وهما عجمان في موسم 83 ـ 84 والإمارات في موسم 2009 ـ 2010، بينما تأهل للنهائي مرة واحدة فريق الخليج ولكنه خسر أمام الوصل في موسم 86 ـ 87.