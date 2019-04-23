كم نقطة يحتاجها الشارقة للتتويج بلقب الدوري الإماراتي؟

يستعد الشارقة المتصدر لمواجهة اتحاد كلباء يوم الجمعة، بعد أن أصبح على مشارف إحراز لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم للمرة الأولى في 23 عامًا.

وقبل خمس مباريات على نهاية الموسم، يحتاج الشارقة إلى خمس نقاط للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخه؛ ما يعني أن هذه الجولة من المباريات التي تنطلق غدًا الأربعاء قد تنتهي بتتويجه بطلًا يوم السبت إذا انتصر على اتحاد كلباء وخسر ملاحقاه الجزيرة وشباب الأهلي دبي أمام الوصل والإمارات على الترتيب.

ويملك الشارقة، وهو الفريق الوحيد الذي يخلو سجله من الهزائم في الدوري هذا الموسم، 51 نقطة من 21 مباراة مقابل 41 نقطة لكل من الجزيرة وشباب الأهلي دبي.

وحافظ الشارقة على موقعه في الصدارة رغم تعادلين في آخر ثلاث مباريات، بما في ذلك تعادله الأسبوع الماضي مع العين حامل اللقب الذي ابتعد عن سباق المنافسة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن حقق فوزًا واحدًا في آخر خمس مباريات.

وقال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة الأسبوع الماضي ”مع احترامي لكل الفرق، ندخل دائمًا المباريات من أجل الخروج بنتيجة إيجابية“.

ولن يتوقع الشارقة مواجهة متاعب كبيرة أمام اتحاد كلباء الذي لم يحقق أي فوز في الدوري منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي على مدار ثماني مباريات.

لكن العين يمكنه توقع تحديًّا صعبًا خارج ملعبه أمام بني ياس الذي قفز للنصف الأعلى في الترتيب بفضل سبعة انتصارات في آخر عشر مباريات، رغم هزيمته في مباراتيه الماضيتين.

ويملك العين، الذي يستضيف الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء، 39 نقطة في المركز الرابع مقابل 33 لبني ياس صاحب المركز السادس، ويتطلع للعودة إلى المراكز الثلاثة الأولى من أجل تجنب خطر الغياب عن دوري الأبطال في العام المقبل.

وفي صراع الهروب من الهبوط، يلتقي دبا الفجيرة متذيل الترتيب مع عجمان ويلعب الفجيرة خارج أرضه ضد الوحدة يوم الجمعة.

ويحتل الإمارات، الذي يستضيف شباب الأهلي دبي غدًا الأربعاء، المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة متقدمًا بفارق الأهداف على الفجيرة صاحب المركز قبل الأخير، بينما يتذيل دبا الفجيرة الترتيب برصيد 12 نقطة.