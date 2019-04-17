الشارقة يفلت من أول هزيمة ويفرض التعادل على العين في الدوري الإماراتي (فيديو)

أفلت الشارقة من أول هزيمة له هذا الموسم بعد أن سجل هدفًا في الدقيقة 88 لينتزع التعادل 2-2 من العين حامل اللقب قاطعًا خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وينفرد الشارقة بالقمة برصيد 51 نقطة بفارق عشر نقاط عن شباب الأهلي دبي أقرب منافسيه و12 نقطة عن العين صاحب المركز الرابع مع تبقي خمس جولات على النهاية.

كان الشارقة البادئ بالتسجيل عبر هدافه البرازيلي إيجور كورونادو من ركلة حرة قبل مرور نصف ساعة لكن العين تعادل بعد ست دقائق بتسديدة قريبة المدى من جمال معروف.

وبدا أن الشارقة في طريقه لأول هزيمة بعد 21 مباراة بالدوري حين حصل العين على ركلة جزاء نفذها الياباني تسوكاسا شيوتاني بنجاح في الدقيقة 72.

لكن البرازيلي ويليتون سواريز أنقذ الشارقة بإدراك التعادل بتسديدة منخفضة قبل دقيقتين على النهاية.