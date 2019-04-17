الوحدة يوقف انتصارات شباب الأهلي دبي ويُقرب الشارقة من لقب الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق نادي الوحدة فوزًا صعبًا على شباب الأهلي دبي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد شباب الأهلي، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري الخليج العربي اليوم.

سجل ليوناردو دي سوزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17، ورفع الوحدة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس من الترتيب، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند 41 نقطة في المركز الثاني.

وقدم العنابي خدمة كبيرة إلى الشارقة متصدر الترتيب الذي بات في حاجة إلى ست نقاط فقط لضمان التتويج باللقب.

وفي نفس الجولة تعادل فريقا الفجيرة والوصل بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين على استاد الفجيرة، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري الخليج العربي اليوم.

تقدم علي صالح للوصل في الدقيقة 6، وأضاف رونالدو مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 16، وعاد علي صالح ليسجل مجددًا بالهدف الثالث في الدقيقة 52، وجاءت ثلاثية الفجيرة في الدقائق 65 و89 و90 عبر عبدالله النوبي ومحمد بن يطو وهلال سعيد على الترتيب.

التعادل رفع رصيد الفجيرة إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر، ورفع رصيد الوصل 24 نقطة في المركز التاسع من الترتيب.

بعد تأخره بثلاثة أهداف.. #الفجيرة يعود ويحقق التعادل أمام #الوصل قبل صافرة النهاية

شاهد أهداف المباراة#الفجيرة_الوصل#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/MJOb7FmSNH — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ أبريل ٢٠١٩

كما حقق الظفرة فوزًا صعبًا على بني ياس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حمدان بن زايد ضمن منافسات الجولة 21 من دوري الخليج العربي اليوم.

سجل رومولو دوس سانتوس هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 45. ورفع الظفرة رصيده بهذا الفوز إلى 27 نقطة في المركز الثامن من الترتيب، وتوقف رصيد بني ياس عند 33 نقطة وتراجع إلى المركز السادس من الترتيب.