الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الشارقة والعين اليوم في الدوري الإماراتي

يترقب عشاق الكرة الإماراتية اللقاء المنتظر بين الشارقة وضيفه العين في قمة نارية ومثيرة لدوري الخليج العربي، مساء اليوم الأربعاء.

ويبدو الشارقة على أعتاب موسم تاريخي بحصد لقب الدوري ولكن العين ما زال يتمسك بالأمل من أجل اقتناص اللقب من أنياب منافسه.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الشارقة والعين في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 20:30 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات على ملعب نادي الشارقة في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإماراتي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الـ 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، وقناة دبي الرياضية الـ 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي.

وتقام -أيضًا- 3 مواجهات أخرى، الأولى تبدأ في الساعة الـ 17:55 مساء اليوم بتوقيت الإمارات بين شباب الأهلي دبي والوحدة، والثانية بين الفجيرة والوصل، والثالثة الساعة الـ 18:05 مساءً بين الظفرة وبني ياس.

العين في مواجهة فريق الشارقة اليوم على استاد خالد بن محمد في تمام الساعة 08:30 مساءً ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري الخليج العربي#نادي_العين pic.twitter.com/Xvc5f33xXL — Al Ain FC (@alainfcae) April 17, 2019

صراع القمة

يحتل الشارقة بقيادة مدربه عبد العزيز العنبري الصدارة برصيد 50 نقطة بعد أن حقق الفريق 15 انتصارًا و5 تعادلات دون هزيمة، وسجل الشارقة 45 هدفًا واستقبل 19 هدفًا.

ويحتل العين بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو المركز الرابع برصيد 38 نقطة ويعد لقاء اللية الأمل الأخير له في المنافسة على اللقب الذي يبدو صعبًا حتى إذا فاز حامل اللقب، وحقق العين الفوز في 12 مباراة وتعادل مرتين وتلقى 6 هزائم وسجل الفريق 34 هدفًا واستقبل 27 هدفًا.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز الشارقة بنتيجة 2-1 ، ولم يخسر الشارقة في آخر 3 لقاءات جمعته بالعين في الدوري.. ويعد هداف الشارقة اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز برصيد 14 هدفًا بينما يتصدر قائمة هدافي العين السويدي ماركوس بيرج برصيد 10 أهداف.

الشارقة والحسم

يأمل الشارقة حسم صراع التتويج من خلال تحقيق الانتصارات في المباريات الثلاث المقبلة أمام العين واتحاد كلباء ودبا الفجيرة، وقال المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المباراة صعبة بكل المقاييس خاصة أن العين فريق كبير ولا يرضى بالنتائج السلبية.

وتبدو صفوف الشارقة مكتملة عدا غياب أحمد الزري وأيضًا الأوزبكي شوكوروف للإصابة، ويعتمد العنبري على تشكيلته التي تضم الحارس عادل الحوسني وأمامه الرباعي علي الظحناني وعبد الله غانم وشاهين عبد الرحمن والحسن صالح للدفاع بينما يقود خط الوسط سيف راشد ومحمد الشحي ومحين خليفة مع الجناحين البرازيلي ريان مينديز ومواطنه إيجور كوناردو مع المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز.

العين والصحوة

يبحث العين عن الصحوة ومصالحة جماهيره حتى إذا لم يتحقق الأمل الضعيف بالعودة للمنافسة على اللقب فسيكون الأمر دافعاً للاستمرار في الحلم الآسيوي، ويغيب عن العين أحمد برمان ومحمد عبد الرحمن ومحمد أحمد ومحمد فايز.

وقال غاريدو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن مباريات العين والشارقة تتسم دائمًا بالندية كما أن لها دوافع قوية وأجواء مميزة، موضحاً أن العين لديه هدف محدد وهو الفوز لاستكمال المسيرة الآسيوية.

ويعتمد العين على تشكيلته التي تضم الحارس خالد عيسى وأمامه الرباعي إسماعيل أحمد وسعيد جمعة وبندر الأحبابي وسعيد المنهالي للدفاع ويلعب في خط الوسط الياباني تسوكاسا شيوتاني ومحمد خلفان وعامر عبد الرحمن بينما يقود الهجوم جمال معروف والبرتغالي روبن ريبيرو والسويدي ماركوس بيرغ.

وقال طارق العشري، المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي، لـ“إرم نيوز، إن المباراة صعبة بكل المقاييس موضحاً أن العين والشارقة فريقان كبيران لديهما أسلحة هجومية متميزة.

وأضاف: ”العين رغم تراجع مستواه فلديه ماركوس بيرغ هداف قدير بجانب بعض الخبرات وخاصة الحارس خالد عيسى، بينما يقدم الشارقة مستويات رائعة مع المدرب العنبري، ولديه أوراق برازيلية مثل: ريان مينديز، وويلتون سواريز، وإيغور“.