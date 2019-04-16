كم نقطة يحتاجها الشارقة لضمان لقب الدوري الإماراتي؟

يعيش العين حامل اللقب معاناة كبيرة ويتعرض لضغط كبير، لكن الشارقة المتصدر لا يلتفت لكل ذلك قبل مواجهة مرتقبة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم غدًا الأربعاء.

وقبل ست جولات على النهاية بات الشارقة يحتاج إلى تسع نقاط لضمان التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1995-1996.

وبعد الفوز ثماني مرات في آخر تسع مباريات وعدم التعرض لأي هزيمة في 20 مباراة ينفرد الشارقة بالقمة برصيد 50 نقطة وبفارق تسع نقاط عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني وعشر نقاط عن الجزيرة.

وتراجع العين إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة بعدما تعرض للهزيمة 5-صفر أمام عجمان يوم السبت لتتلاشى آمال الاحتفاظ باللقب.

وكان العين ينافس بقوة على اللقب في النصف الأول من الموسم، لكنه تأثر بإجراء تغييرات فنية عديدة وخسر أربع مرات في آخر ست مباريات.

لكن رغم ذلك يتعامل عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة بكل جدية مع المواجهة المرتقبة ويدرك مدى صعوبة المباراة رغم معاناة العين محليًّا في الأسابيع الأخيرة.

وقال العنبري في مؤتمر صحفي ”المباراة صعبة لأن الفرق الكبيرة لا ترضى بالنتائج السلبية وتتعامل بحذر مع المباراة.

”نملك الرغبة في استمرار النتائج الإيجابية ونملك الحافز والروح العالية ولا نلتفت لنتائج العين في الفترة السابقة.

”في مباراة عجمان لم يكن العين سيّئًا واستطاع الظهور بشكل جيد قبل استقبال الأهداف. ونعلم قيمة فريق العين في الدوري“.

وبات خوان كارلوس غاريدو مدرب العين مهددًا بالرحيل في نهاية الموسم الجاري على الأكثر لكنه يحتاج إلى العودة إلى الطريق الصحيح سريعًا ليتمسك بفرصة ضعيفة للبقاء.

وقال غاريدو ”كل التركيز على تحسين وضعنا في المنافسة ومباريات العين والشارقة تاريخية، لذلك دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًّا من التحدي بين الفريقين على الأرض.

”في المواجهة المقبلة سنعمل على إراحة بعض اللاعبين الذين أعتقد أنهم في حاجة إلى التعافي، وإعدادهم بالصورة المطلوبة قبل مباراتنا الآسيوية“.

وأضاف خالد عيسى حارس العين ومنتخب الإمارات ”أعد الجماهير بالعودة القوية وتقديم الأداء الذي يلبّي تطلعاتهم، وتحقيق الانتصارات في جميع المباريات“.

ويلعب العين على أرضه مع الدحيل القطري يوم الثلاثاء في دور المجموعات بدوري الأبطال ويحتاج إلى تحقيق فوزه الأول للتمسك بفرصة التأهل.

وحصد العين نقطتين في آسيا من ثلاث مباريات، ويتأخر بنقطتين عن الدحيل والاستقلال الإيراني فيما يتصدر الهلال السعودي بست نقاط.

وسيتمسك شباب الأهلي بالآمال الضعيفة في اللحاق بالشارقة، إذ يستضيف الوحدة صاحب المركز السادس وسيكون في حاجة -بكل تأكيد- لتحقيق فوزه الخامس على التوالي.