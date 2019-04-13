الوحدة يسقط أمام النصر ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإماراتي (فيديو)

واصل فريق الوحدة، اليوم السبت، مسلسل نزيف النقاط في دوري الخليج العربي الإماراتي، إذ تلقى هزيمة على ملعبه من ضيفه النصر بنتيجة 1 – 2، في ختام مباريات الجولة العشرين للمسابقة المحلية.

وتقدم الوحدة بهدف عن طريق الأرجنتيني سيباستيان تيغالي في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

وعاد النصر ليحرز هدفين عبر محمد العكبري، والتشيلي روني فرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقتين 69 و90+2 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، واصل الوحدة الابتعاد عن المنافسة أو مراكز متقدمة في المسابقة ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس، فيما ارتقى النصر للمركز التاسع برصيد 23 نقطة.

ويتصدر المسابقة فريق الشارقة برصيد 50 نقطة بفارق 9 نقاط عن شباب الأهلي دبي.

ويعد العين، حامل اللقب، أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري الإماراتي بإجمالي 13 لقبًا.