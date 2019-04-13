العين يتلقى هزيمة قاسية من عجمان والجزيرة يعبر اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي (فيديو)

تلقى فريق العين، يوم السبت، هزيمة قاسية من ضيفه عجمان برباعية نظيفة في الجولة العشرين للدوري الإماراتي.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد العين عند 38 نقطة في الوصافة، بينما ارتفع رصيد عجمان إلى 27 نقطة في المركز السابع، ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 50 نقطة.
نهاية المباراة بفوز كبير لـ #عجمان على #العين بأربعة أهداف نظيفة#العين_عجمان#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/QeuKddQNV5
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 13, 2019
وسجل رباعية عجمان، النيجيري ستانلي أوهاويتشي، وعبدالله مال الله آل بوسميط، و خالد عيسى بالخطأ في مرماه، والبرازيلي فاندر ساكرامينتو فييرا في الدقائق 29 و42 و51 و90.
وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز فريق الجزيرة على مضيفه اتحاد كلباء بأربعة أهداف لهدفين، ليرتفع رصيد الأول إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأخير عند 21 نقطة في المركز العاشر.
#الجزيرة ينتفض ويقلب الطاولة على صاحب الضيافة #اتحاد_كلباء منتزعاً فوزاً بشق الأنفس في اللحظات الأخيرة 4-2
#أبوظبي_الرياضية 3#اتحاد_كلباء_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/sdJAS1NqTK
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 13, 2019
وأحرز رباعية الجزيرة، مسلم فايز والكاميروني سيباستيان سياني، والغاني أيرنست كوابينا أسانتيو، والبرازيلي ليونادرو رودريغيز بيريرا، في الدقائق 35 و48 و86 و95.
بينما جاءت ثنائية اتحاد كلباء عبر الكولومبي تومي توبار رييس، والبرازيلي مايك راموس في الدقيقتين 9 و27.