العين يتلقى هزيمة قاسية من عجمان والجزيرة يعبر اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي (فيديو)

تلقى فريق العين، يوم السبت، هزيمة قاسية من ضيفه عجمان برباعية نظيفة في الجولة العشرين للدوري الإماراتي.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد العين عند 38 نقطة في الوصافة، بينما ارتفع رصيد عجمان إلى 27 نقطة في المركز السابع، ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 50 نقطة.

وسجل رباعية عجمان، النيجيري ستانلي أوهاويتشي، وعبدالله مال الله آل بوسميط، و خالد عيسى بالخطأ في مرماه، والبرازيلي فاندر ساكرامينتو فييرا في الدقائق 29 و42 و51 و90.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز فريق الجزيرة على مضيفه اتحاد كلباء بأربعة أهداف لهدفين، ليرتفع رصيد الأول إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأخير عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وأحرز رباعية الجزيرة، مسلم فايز والكاميروني سيباستيان سياني، والغاني أيرنست كوابينا أسانتيو، والبرازيلي ليونادرو رودريغيز بيريرا، في الدقائق 35 و48 و86 و95.

بينما جاءت ثنائية اتحاد كلباء عبر الكولومبي تومي توبار رييس، والبرازيلي مايك راموس في الدقيقتين 9 و27.