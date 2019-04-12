الشارقة يقترب من التتويج بلقب الدوري الإماراتي بفوز مثير على بني ياس (فيديو)

قطع الشارقة خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد أن ألحق أول هزيمة ببني ياس على ملعبه هذا الموسم بفضل ثنائية البرازيلي إيجور كورونادو في فوزه 2-1 اليوم الجمعة.

وكان بني ياس البادئ بالتسجيل مبكرًا عبر سهيل النوبي مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا للشارقة في الدقيقة الثالثة.

وقاد كورونادو انتفاضة الشارقة بعد أن انفرد بالحارس ليدرك التعادل في الدقيقة 35 ثم انتزع هدف الفوز من ركلة جزاء قبل نحو ربع ساعة على نهاية اللقاء.

ورفع الشارقة رصيده إلى 50 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه العين وشباب الأهلي دبي.

وتوقف رصيد بني ياس عند 33 نقطة بالمركز الخامس بعد أن حافظ الشارقة على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.

ويلتقي شباب الأهلي مع الوصل، اليوم، بينما يلعب العين ضد عجمان غدًا السبت.

وحقق دبا الفجيرة المتذيل فوزًا في اللحظات الأخيرة 2-1 على الفجيرة القابع في المركز 14.