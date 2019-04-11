جاريدو: نادي العين متمسك بالفوز بلقب الدوري الإماراتي

قال مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس جاريدو، إن فريقه مطالب في المرحلة الحالية بإظهار روح القتال والتحدي والإصرار على تحقيق أهدافه وحصد النتائج القوية والتعامل بالتركيز العالي في جميع استحقاقاته القادمة، بداية من لقاء الفريق أمام عجمان بعد غد السبت، في الجولة 20 لبطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال جاريدو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: ”أشعر أن الكثيرين يعتقدون أن الفوز باللقب أمر مستحيل، غير أننا مطالبون بالقتال حتى النهاية، لأن الجميع يدركون جيدًا بأن العين نادٍ كبير ولديه اسمه وسمعته وتاريخه، وعليه القتال وعدم الاستسلام في كل مبارياته حتى نهاية المسابقة“.

وأضاف: ”ثقتي كبيرة في لاعبي العين الذين يحرصون على إظهار روح القتال باسم النادي دفاعًا عن الشعار وسعيًا لإرضاء طموحات جماهيره، والمؤكد أن فوزنا في مواجهتنا القادمة بمثابة الدافع الجيد لكسب ما بعدها من تحديات“.

ودعا المدرب الإسباني جماهير العين لمؤازرة الفريق من أجل تحقيق النتائج القوية، مؤكدًا: ”في اعتقادي أن المرحلة الحالية مهمة جدًا بالنسبة للفريق الذي يقاتل على جبهتين محلية وقارية“.

واستطرد: ”لاعبو العين ظلوا يؤكدون دائمًا بأن دعم الجماهير يمثل أهم الدوافع بالنسبة لهم من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في جميع المباريات، لذلك الفريق في حاجة مهمة لدعم مساندة جماهيره“.

وحول رأيه في أداء الفريق المنافس، قال: ”الحقيقة أن مهمتنا في مباراتنا المقبلة أمام عجمان لن تكون سهلة، وذلك لأن المنافس يعد أحد الفرق المنظمة كما يضم في صفوفه عناصر جيدة، ونحن مطالبون بالتركيز العالي وإظهار روح القتال في الدفاع عن الشعار حتى يشعر جمهور العين بالفخر والاعتزاز، وحاليًا أهدافنا واضحة ومطالبون بالقتال من أجلها حتى النهاية“.

وتلقى العين خسارة قاسية 1-5 أمام الجزيرة في الجولة الماضية للمسابقة، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف الشارقة (المتصدر)، وذلك قبل خمس مراحل على نهاية البطولة.

في المقابل، يحتل عجمان، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة، المركز الثامن في ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة.