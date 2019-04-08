كل ما تريد معرفته عن مباراة الوصل وذوب آهن اليوم في دوري أبطال آسيا

يستضيف الوصل الإماراتي نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، مساء اليوم الاثنين، في واحدة من المواجهات القوية ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الوصل لمواصلة خطواته في البطولة القارية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل إيران من أجل التقدم ومواصلة المشوار في الحلم الآسيوي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة الوصل الإماراتي وذوب آهن أصفهان الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:40 مساء اليوم الاثنين بتوقيت الإمارات على ملعب ”زعبيل“ بنادي الوصل بصافرة الحكم الياباني يوداي يامامودو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق حسن العيدروس والكأس 7 بصوت المعلق إبراهيم الهشال.

???? يوم المباراة. ????

???? ستاد زعبيل.

???? 7:40 مساءً. pic.twitter.com/qXKN2oUAPA — Al Wasl SC (@AlWaslSC) April 8, 2019

ترتيب الفريقين

يحتل الوصل المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد الفوز على النصر السعودي بهدف نظيف قبل السقوط الكبير أمام الزوراء العراقي بخماسية نظيفة في الجولة الثانية.. ويحتل ذوب آهن المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع الزوراء والفوز على النصر بنتيجة 3-2.

ويلتقي الفريقان لأول مرة في أي مناسبة رسمية أو ودية ، ولم يعرف الوصل الفوز ضد الأندية الإيرانية بعد الخسارة ذهاباً وإياباً أمام بيرسبوليس في نسخة 2018 بدور المجموعات ثم تقابلا في دور المجموعات بنسخة 2008 وتعادل مع سايبا بهدف لكل منهما وخسر بثنائية دون رد.

الوصل وتصحيح المسار

يسعى الوصل لتصحيح المسار في لقاء ذوب آهن خاصة أن الفريق الإيراني لديه طموح وينافس بقوة على التأهل عبر دور المجموعات.

وقال المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لفريق الوصل، في المؤتمر الصحفي، إن فريقه سيلعب لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ذوب آهن موضحاً أن الوصل سيلعب وفقاً للظروف التي يعاني منها رغم الغيابات.

ويعاني الوصل مؤخراً من تراجع النتائج بدليل السقوط أمام الزوراء بخماسية كما تعثر أمام النصر في الدوري الإماراتي برباعية والخسارة أمام شباب الأهلي دبي في كأس رئيس الدولة بخماسية، وهو ما أثار غضب الجماهير الوصلاوية التي تقاطع المباريات.

ويفتقد الوصل أيضاً خدمات بعض نجومه وخاصة البرازيلي فابيو ليما للإيقاف بجانب عدم جاهزية مواطنه رونالدو مينديز بعد أن غاب للإصابة، ويراهن ريجيكامب على بعض خبرات لاعبيه مثل علي سالمين والبرازيلي كايو وخميس إسماعيل.

وأكد أحمد عبدالحليم، مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الوصل يعاني مؤخراً موضحاً أن الفريق لديه مشكلة دفاعية واضحة أدت للهزائم المتتالية في المرحلة الماضية.

وأشار إلى أن خبرة المدرب الروماني ريجيكامب قد تساعد الوصل على عبور الاختبار الإيراني خاصة أن الفريق الإماراتي يحتاج للفوز قبل السفر إلى إيران.

قوة المنافس الإيراني

قدم ذوب آهن الإيراني أداءً قوياً في المباراتين الماضيتين وتغلب على حساب النصر في عقر داره وقدم عرضاً طيباً.

ويعتمد الفريق الإيراني بقيادة مديره الفني علي رضا منصوريان على العديد من اللاعبين المميزين مثل المهاجم كريستيان أوساجونا ومحمد رضا عباسي وحميد بوحمدان.