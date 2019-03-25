تطور مهم في الحالة الصحية لأحمد ربيع لاعب الجزيرة الإماراتي

قال أحمد سعيد، المشرف على الكرة في نادي الجزيرة الإماراتي، إن أحمد ربيع لاعب النادي بدأ اليوم الإثنين بالمشي لأول مرة، منذ تعرضه لإصابة قوية يوم الخميس الماضي.

وقال المشرف على الكرة في الجزيرة على حسابه في موقع ”تويتر“: ”الحمد الله رب العالمين أحمد ربيع بدأ اليوم في المشي“.

وكان ربيع قد أُصيب خلال مباراة ودّية جمعت نادي الجزيرة والإمارات، على أحد ملاعب اتحاد الكرة الإماراتي، بعدما اصطدم بقوة بأحد أعمدة الإنارة.

وأظهرت الصور خطورة العمود الذي اصطدم به اللاعب، من حيث كونه جزءًا من الملعب بخلاف وجود مسامير خرسانية غليظة وصلبة أسفله؛ ما قد يتسبب في إصابات أكثر خطورة من حالة اللاعب أحمد ربيع.

يذكر أن المباراة ألغيت في بداية الشوط الثاني بعد إصابة أحمد ربيع الذي يبلغ من العمر 23 عامًا.