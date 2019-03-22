شباب الأهلي دبي يقتنص كأس الخليج العربي الإماراتي بفوز كبير على الوحدة (فيديو)

توج شباب الأهلي دبي بلقب كأس المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بعد فوزه 3-1 على الوحدة حامل اللقب بعد شوطين إضافيين في المباراة النهائية، اليوم الجمعة.
ومنح هنريكي لوفانور التقدم لشباب الأهلي في الدقيقة 40 بتسديدة أرضية من مدى قريب، بعد تمريرة عرضية من عبد العزيز سالم علي.
لكن البديل الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيغالي) أدرك التعادل للوحدة بعدها بخمس دقائق بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، خدعت ماجد ناصر حارس شباب الأهلي.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، لكن البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب وسط الوحدة سجل الهدف الثاني لشباب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 96.
وجعل خايمي أيوفي النتيجة 3-1 لشباب الأهلي، بطل نسخة 2017، في الدقيقة 107 بتسديدة من مدى قريب.
ولعب الوحدة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 114، بعد طرد دا سيلفا سوزا عقب حصوله على الإنذار الثاني.
الوقت الأصلي ينتهي بالتعادل 1-1 والمباراة تتجه للأشواط الإضافية#الوحدة_شباب_الأهلي#نهائي_كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/l4PvcbUozR
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٢ مارس ٢٠١٩
”#أيوفي للوعد يوفي“
مستغلاً خطأ دفاعياً من #الوحدة أيوفي يعيد #شباب_الأهلي للمقدمة في الدقيقة 96#الوحدة_شباب_الأهلي#نهائي_كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ACElm2TIBr
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٢ مارس ٢٠١٩
بعد مجهود ومهارة عالية من #إسماعيل_الحمادي..#أيوفي يضيف الهدف الثالث لـ #شباب_الأهلي في الدقيقة 107 ويقترب من حسم اللقب#الوحدة_شباب_الأهلي#نهائي_كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/jGdGR3zV99
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٢ مارس ٢٠١٩