شباب الأهلي دبي يهزم الوصل ويضرب موعدًا مع الظفرة في نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

ضرب شباب الأهلي دبي موعدًا مع الظفرة في نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بعد فوزه الساحق 5-1 على الوصل والانتصار المفاجئ للظفرة 2-1 على الشارقة، متصدر دوري المحترفين، في قبل النهائي اليوم السبت.

وحول شباب الأهلي دبي تأخره بهدف البرازيلي كايو كانيدو للوصل في الدقيقة 22 لكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أدرك وليد عباس التعادل بضربة رأس.

وأضاف شباب الأهلي أربعة أهداف متتالية في الشوط الثاني افتتحها هنريكي لوفانور في الدقيقة 54 بتسديدة مباشرة عقب تمريرة رائعة من ماجد حسن.

وجعل ماورو دياز النتيجة 3-1 لشباب الأهلي بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

وأضاف حسن الهدف الرابع بتسديدة هائلة من مدى بعيد في الدقيقة 81.

وقبل النهاية بدقيقة واحدة أضاف جامين أيوفي الهدف الخامس من وضع انفراد.

وفي المباراة الثانية وضع البرازيلي دييجو ريجوناتو الظفرة في المقدمة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65 قبل أن يضاعف مواطنه رومولو سانتوس دي سوزا النتيجة بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من زميله راشد مهير في الدقيقة 79.

وبعدها بثلاث دقائق طرد الحكم مهير لحصوله على الانذار الثاني ليستغل الشارقة النقص العددي ويقلص الفارق عبر ضربة رأس من ريان مينديز في الدقيقة قبل الأخيرة.