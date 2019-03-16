شباب الأهلي دبي يهزم الوصل ويضرب موعدًا مع الظفرة في نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

ضرب شباب الأهلي دبي موعدًا مع الظفرة في نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بعد فوزه الساحق 5-1 على الوصل والانتصار المفاجئ للظفرة 2-1 على الشارقة، متصدر دوري المحترفين، في قبل النهائي اليوم السبت.
وحول شباب الأهلي دبي تأخره بهدف البرازيلي كايو كانيدو للوصل في الدقيقة 22 لكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أدرك وليد عباس التعادل بضربة رأس.
وأضاف شباب الأهلي أربعة أهداف متتالية في الشوط الثاني افتتحها هنريكي لوفانور في الدقيقة 54 بتسديدة مباشرة عقب تمريرة رائعة من ماجد حسن.
وجعل ماورو دياز النتيجة 3-1 لشباب الأهلي بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 54.
نهاية اللقاء بفوز #شباب_الأهلي على #الوصل بخمسة أهداف مقابل هدف..
ليضرب موعداً مع #الظفرة في نهائي #كأس_رئيس_الدولة..
شاهد أهداف اللقاء..#الوصل_شباب_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/xmxay23txv
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 16, 2019
وأضاف حسن الهدف الرابع بتسديدة هائلة من مدى بعيد في الدقيقة 81.
وقبل النهاية بدقيقة واحدة أضاف جامين أيوفي الهدف الخامس من وضع انفراد.
وفي المباراة الثانية وضع البرازيلي دييجو ريجوناتو الظفرة في المقدمة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65 قبل أن يضاعف مواطنه رومولو سانتوس دي سوزا النتيجة بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من زميله راشد مهير في الدقيقة 79.
وبعدها بثلاث دقائق طرد الحكم مهير لحصوله على الانذار الثاني ليستغل الشارقة النقص العددي ويقلص الفارق عبر ضربة رأس من ريان مينديز في الدقيقة قبل الأخيرة.
صور || مباراة #شباب_الأهلي و الوصل – نصف نهائي كأس رئيس الدولة pic.twitter.com/zmokPb1dzt
— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) March 16, 2019