الظفرة يهزم الشارقة ويتأهل إلى نهائي كأس رئيس الإمارات لأول مرة في تاريخه

تأهل الظفرة إلى نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بفوزه المثير 2-1 على الشارقة، متصدر دوري المحترفين، في قبل النهائي اليوم السبت.

ووضع البرازيلي دييغو ريغوناتو الظفرة في المقدمة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65، قبل أن يضاعف مواطنه رومولو سانتوس دي سوزا النتيجة بضربة رأس، إثر تمريرة عرضية من زميله راشد مهير في الدقيقة 79.

وبعدها بثلاث دقائق طرد الحكم مهير لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل الشارقة النقص العددي ويقلص الفارق عبر ضربة رأس من ريان مينديز في الدقيقة قبل الأخيرة.

وسيلتقي الظفرة في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الوصل وشباب الأهلي دبي، في وقت لاحق اليوم.