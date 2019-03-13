تعرّف على حقيقة استقالة اتحاد الكرة الإماراتي

نفت صحيفة ”الإمارات اليوم“ حقيقة الأنباء التي تحدثت عن استقالة اتحاد الكرة الإماراتي برئاسة مروان بن غليظة، على خلفية نتائج المنتخب الأخيرة وتحديدًا في كأس آسيا.

وقالت الصحيفة: إنه لا توجد استقالة لاتحاد الكرة أو شيء، ردًا على التقارير التي تم تداولها على نطاقٍ واسع خلال الساعات الماضية.

يذكر أن اتحاد الكرة الحالي برئاسة مروان بن غليظة تم انتخابه في أبريل 2016 وتنتهي فترته في 2020.

وطالبت أوساط رياضية اتحاد الكرة بالاستقالة على خلفية ما حدث للمنتخب الوطني خلال كأس آسيا الأخيرة، لكن رئيس الاتحاد مروان بن غليظة أكد رسميًا من قبل في أكثر من مناسبة أن الاتحاد سيستكمل فترته الحالية التي انتخب من أجلها من قبل الجمعية العمومية.