الإماراتي علي حميد ”شيخ المعلقين العرب“ يعلن اعتزاله التعليق بشكل نهائي (فيديو)

أعلن الإماراتي علي حميد، شيخ المعلقين الرياضيين، اعتزاله التعليق على المباريات بشكل نهائي.

ونشر حميد فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مؤكدًا خلاله أن مباراة شباب الأهلي والشارقة في دوري الخليج العربي للمحترفين التي علق عليها في قنوات دبي الرياضية في 22 فبراير الماضي هي الأخيرة في مسيرته، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وقال حميد: ”القرار نهائي وجاء عن قناعة تامة باعتزال مهنة التعليق الرياضي، والقرار تم اتخاذه عقب مباراة الشارقة وشباب الأهلي في دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين التي صادفت يوم الجمعة في 22 فبراير، وأتبعت بالتوجه إلى رحلة علاج قصيرة إلى الخارج، قبل أن أحرص على إعلاني الاعتزال عبر شريط فيديو قصير أتوجه به لجميع متابعيّ من جمهور الدولة والعالم العربي“.

شيخ المعلقين علي حميد اعلن اعتزاله التعليق.. مسيرة حافلة عايشت كل تفاصيل الكرة الاماراتية محليا وخليجيا واقليميا ودوليا.. مدرسة في التعليق خرجت اجيالا تتابعت وتألقت وبصمت.. سنفتقد الصوت الشجاع ومطلق الالقاب ونصير النجوم.

نحبك ياعلي حميد ونسأل الله لك العمر المديد والصحة والسعادة pic.twitter.com/8t4fwU53gr — حسين المناعي (@almanaee) March 13, 2019

يذكر أن علي حميد، الذي استهل مهنة التعليق الرياضي في العام 1973، يعد من أول من زاول هذه المهمة في الإمارات، فضلًا عن مشوار طويل تخلله التعليق على جميع المباريات القارية، بما فيها ستة نهائيات لكأس العالم.

ويعد حميد أحد أبرز المعلقين الرياضيين في الوطن العربي، ويلقب بـ“شيخ المعلقين العرب“.