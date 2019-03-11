الاتحاد الإماراتي يستأنف ضد عقوبة الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنه سيتقدم باستئناف ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي قررت تغريمه بعد سلوك الجماهير في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019.

وانتقد الاتحاد الإماراتي لجوء لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي إلى أقصى عقوبة في التعامل مع واقعة مباراة الإمارات وقطر، لا سيما أنها المرة الأولى، وكان يجب التدرج في العقوبة، بحسب الاتحاد الإماراتي.

وفرض الاتحاد الآسيوي، الإثنين، غرامة مالية قدرها 150 ألف دولار على الاتحاد الإماراتي مع خوض مباراة بدون جماهير على ملعبه، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة قبل نهائي كأس آسيا أمام قطر في يناير الماضي.

اتحاد الإمارات لكرة القدم يتقدم باستئناف قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم .. — UAEFA (@uaefa_ae) ١١ مارس ٢٠١٩

”وتقرر أيضًا أن يخوض منتخب الإمارات مباراة واحدة بدون جماهير، وذلك في المباراة المقبلة في الإمارات خلال (تصفيات) كأس آسيا 2023“.

وأضاف الاتحاد القاري أنه ”يتوجب على الاتحاد الإماراتي دفع الغرامة في غضون 30 يومًا بحسب المادة 11.3 من لائحة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي، مع الإشارة إلى أنه في حالة ارتكاب مخالفات مماثلة في المستقبل فإنه سيتم فرض عقوبات أشد“.

وذكر الاتحاد الآسيوي أنه جرت معاقبة الاتحاد الإماراتي وفقًا لعدد من المواد في لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الآسيوي، والتي تشمل مادة تخص سلوك الجمهور (المادة 65) ومادة تتعلق بتنظيم المباريات (المادة 64).