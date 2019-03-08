كل ما تريد معرفته عن صدام النصر وشباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي

يلتقي فريق النصر نظيره شباب الأهلي دبي، مساء الجمعة في دور الأربعة ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في واحدة من اللقاءات المثيرة والمرتقبة.

ويبحث الفريقان عن العبور للدور النهائي، كما يشهد دور الأربعة مواجهة أخرى مثيرة ومرتقبة يوم الجمعة المقبل بين الوحدة وبني ياس.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ بعض الأمور الفنية بين النصر وشباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:15 مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات في ملعب ”آل مكتوم“ بنادي النصر.

وتذاع المباراة عبر قناتي أبوظبي الرياضية 2 بصوت محمد الشامسي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي.

مشوار الفريقين

صعد النصر عبر المجموعة الثانية محتلًا الصدارة برصيد 15 نقطة من 6 مباريات بعد خسارة وحيدة أمام الفجيرة، و5 انتصارات على العين والجزيرة والإمارات والظفرة والشارقة.

وأطاح النصر بالوصل من دور الـ8 بعد التعادل دون أهداف، والصعود عبر ضربات الترجيح، بينما تأهل شباب الأهلي دبي عبر المجموعة الأولى محتلًا المركز الثاني خلف الوحدة برصيد 10 نقاط من خلال 3 انتصارات، على حساب الوصل وبني ياس وعجمان، وتعادل مع اتحاد كلباء وهزيمتين أمام الوحدة ودبا الفجيرة.

وتخطى الأهلي في دور الـ8 نظيره الجزيرة بفوز كبير بنتيجة 4/2 ليتأهل لمواجهة النصر، وحصل شباب الأهلي دبي على لقب الكأس 3 مرات، وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة أعوام 2012 و2014 و2017، بينما توج النصر مرة وحيدة عام 2015.

النصر ومصالحة الجماهير

يسعى النصر لمصالحة الجماهير بعد أن عانى الفريق في بطولة الدوري الإماراتي بشكل واضح خلال الفترة الماضية، وتراجع ترتيبه إلى المركز الحادي عشر؛ وبالتالي يتطلع لاستكمال مشواره في الكأس أملًا في حصد اللقب وإنقاذ موسمه.

ويراهن المدرب الإسباني بينات سان خوسيه المدير الفني للنصر على الروح القتالية من أجل إسقاط شباب الأهلي دبي، والعبور للدور النهائي والثأر من خروجه على يد الفرسان من كأس رئيس الدولة.

ويفتقد النصر خدمات الثنائي خليفة مبارك ومحمد عايض، ويعتمد سان خوسيه على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس إبراهيم عيسى، وأمامه الرباعي مبارك سعيد وجوان العمري ومحمود خميس وأحمد إبراهيم في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط مبارك غانم وخالد جلال وطارق أحمد الحمادي والبرازيلي سيرجيو دوترا، مع ثنائي الهجوم الإسباني ألفارو نيغريدو والتشيلي روني فيرنانديز.

انطلاقة الفرسان

يأمل شباب الأهلي دبي مواصلة انطلاقته مع المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بعد أن تقدم الفريق للمركز الرابع بالدوري في الفترة الأخيرة باحثًا عن استعادة بريقه المحلي.

ويفتقد الفريق خدمات الثنائي سالمين خميس وعبدالعزيز الصقور، ويعتمد أروابارينا على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس ماجد ناصر، وأمامه الرباعي وليد عباس ومحمد مرزوق وعبدالعزيز هيكل وعبدالعزيز الكعبي للدفاع، ووليد حسين وماجد حسن، والثنائي الأرجنتيني ماورو دياز وإيميليانو فيكيو، بينما يقود الهجوم أحمد خليل ولوفانور.

وقال أيمن الرمادي المدرب المصري لنادي عجمان الإماراتي لشبكة ”إرم نيوز“ إن شباب الأهلي دبي يحقق مؤخرًا نتائج طيبة ورائعة، ويسير بخطى ثابتة مع مدربه أروابارينا، كما أن النصر يبحث عن الانتفاضة والانطلاقة من خلال هذه البطولة.

وأضاف: ”بعض الخبرات لها دور في المباراة مثل أحمد خليل ونيغريدو وماورو دياز ولوفانور، وأعتقد أن المباراة ستكون قوية وحافلة بالندية بين الفريقين“.