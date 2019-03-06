تقارير.. آرسنال يواجه النصر الإماراتي وديًّا في حفل افتتاح استاد آل مكتوم

كشفت تقارير صحفية أن نادي آرسنال الإنجليزي وافق على مواجهة النصر الإماراتي وديًّا ضمن حفل افتتاح استاد آل مكتوم، خلال فترة توقف الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”البيان“، فإن وفدًا من النادي الإنجليزي قام بزيارة الاستاد أول من أمس، واطلع على أرضية الملعب وكامل مرافق الاستاد، ومنها غرف تبديل الملابس وصالة الجيم والعيادة الطبية واستراحة اللاعبين، بجانب التعرف على منظومة الأمن والسلامة، وتفاصيل دقيقة أخرى ومنها حافلة الفريق الأول المنتظر أن يستخدمها اللاعبون.

ومن المنتظر إقامة المباراة خلال توقف الدوري الإنجليزي من 17 – 30 الجاري.

فيما أشارت صحيفة ”الإمارات اليوم“، إلى أن المفاوضات لا زالت جارية مع الفريق الإنجليزي لبحث إقامة مباراة ودية خلال الفترة المذكورة، ولكنه إلى الأن لا يوجد أي اتفاق رسمي بين الناديين لإقامة المباراة.

وكان النادي دخل في مفاوضات مع أندية أوروبية شهيرة من أجل إقامة مباراة ودية، ومن أهمها برشلونة، وليفربول الإنجليزي من أجل محاولة إقامة مباراة افتتاح رسمي للإستاد الجديد قبل بطولة كأس آسيا، ولكن ضيق الوقت لم يكن في صالح العميد.