إعلان موعد مباراتي الشارقة والظفرة والوصل ضد شباب الأهلي دبي في نصف نهائي كأس رئيس الإمارات

أعلن نادي الشارقة الإماراتي عن موعد مباراته ضد الظفرة في نصف نهائي بطولة كأس رئيس الدولة.

ووفقًا لما ذكره النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر، فإن المباراة ستقام على استاد بني ياس بأبوظبي في يوم السبت الموافق 16 مارس الجاري في الساعة 17:45، بتوقيت الإمارات.

يخوض الشارقة لقاء نصف النهائي في بطولة#كأس_رئيس_الدولة أمام الظفرة على ستاد بني ياس بأبوظبي في يوم السبت الموافق 16 مارس الجاري في الساعة 17:45. pic.twitter.com/mFxScP6qzw — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) March 6, 2019

فيما كشفت الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أنّ ستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي سيستضيف مباراة الوصل وشباب الأهلي دبي الساعة 20:45 مساء .

وأسفرت قرعة مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الإمارات، والمقررتين يوم 16 مارس/آذار الجاري، والتي أجريت يوم الأحد، عن مواجهة شباب الأهلي مع الوصل، والشارقة مع الظفرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تأهل إلى الدور نصف النهائي كل من الظفرة بفوزه على دبا الفجيرة 2-0، والوصل بالانتصار على الفجيرة بالنتيجة نفسها.

ولحق بهما الشارقة بفوزه على فريق الإمارات 2-1، وشباب الأهلي بالتغلب على النصر 5-3، بركلات الترجيح.

وستكون المباراة النهائية لكأس رئيس الإمارات، هي ختام الموسم الكروي الإماراتي المحلي 2018-2019، وسُتقام خلال مايو/آيار المقبل.