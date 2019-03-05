موعد مباراة العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

قال الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني للعين، إن مواجهة الفريق أمام الهلال السعودي مهمة جدًّا؛ كونها تأتي في مستهل مشوار العين القاري.

ويدرك مدرب العين جيدًا أن المباراة قمة مرتقبة؛ كونها تجمع بين ناديين كبيرين في آسيا؛ ما يفرض إظهار روح القتال والتعامل بالتركيز العالي.

وتابع مدرب العين خلال مؤتمر صحفي :“شخصيًّا أدرك جيدًا مدى خصوصية هذه المواجهة، والمؤكد أن حوافز جميع اللاعبين كبيرة جدًّا في المشاركة خلال المواجهة، كما أنني مطالب بإدارة الموقف مهما كانت الظروف، والعين فريق كبير ومطالب بالفوز في جميع التحديات.. مع الاحترام لطموحات جميع منافسيه“.

وتعليقًا على سؤال حول معرفة مدرب الهلال السعودي الجيدة بأدق تفاصيل فريقه، قال: “نعم، اللاعبون والمدرب يعرفون بعضهم جيدًا والأهم في مثل تلك الظروف هو اللاعب،، وجميع عناصر الفريق يدركون جيدًا ما المطلوب منهم خلال المواجهة منذ البداية وحتى صافرة النهاية، قد مضى على وجودي مع العين فترة قصيرة، وأعمل بعد كل مباراة نخوضها على تقييم الأداء، والمؤكد أن كل مواجهة تختلف تمامًا عن الأخرى، والواقع يؤكد أن العين في آسيا “غير”، هذا ما لمسته في نفوس جميع لاعبي الفريق، فالكل يعمل هنا بشغف، ويقاتل من أجل الدخول في القائمة الأساسية والمشاركة في مواجهة يوم غدٍ”.

وعن تجربته الأولى خلال مشواره التدريبي بدوري أبطال آسيا، قال: “الحقيقة خضت عدة تحديات بمختلف القارات في أوروبا وأفريقيا من قبلُ، وسأدخل اليوم تحديًا جديدًا بدوري أبطال آسيا، بيدَ أن الأمر مختلف، والأمور هنا رائعة، والسر في التفوق يكمن في الجودة العالية والتزام اللاعبين والإمكانيات الكبيرة، والمهم أن يُظهر الفريق الروح القتالية لتحقيق طموحاته الكبيرة”.

وحول مدى جاهزية اللاعب حامد دومبيا، وغياب البرازيلي كايو لوكاس، قال: “دومبيا لاعب وسط رائع ويمتلك إمكانيات عالية، كما أنه يتدرب بصورة جيدة مع الفريق وهو في درجة الجاهزية المطلوبة لمواجهة الهلال بالتأكيد، أما كايو فلن يلعب.. لكننا نمتلك البديل المناسب والذي نثق في أنْ يقدم الإضافة المرجوة إلى جانب زملائه بالفريق”.

موعد مباراة الهلال والعين

وتنطلق مباراة الهلال السعودي مع العين، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت القاهرة، الـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة، الـ7:20 بتوقيت الإمارات.

وستكون المباراة مذاعة مباشرةً عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.