بتوجيهات من مكتوم بن حمد الشرقي.. إطلاق اسم المشجع منصور عبدالعزيز على الملعب الفرعي لنادي الفجيرة

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي عن إطلاق اسم المشجع منصور عبدالعزيز على الملعب الفرعي رقم 2، بتوجيهات من الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس النادي.

وشدد النادي على أن هذه الخطوة تأتي كبادرة لترسيخ مشاعر الانتماء والوفاء الحقيقية لجماهير الفجيرة.

وكان موقع نادي الفجيرة قد نشر على ”تويتر“ خبر استقبال الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة، للمشجع الوفي منصور عبدالعزيز وأخويه سعود وسلطان.

وكان المشجع منصور ”11 سنة“ قد أظهر حزنه البالغ عقب نهاية مباراة الفجيرة والشارقة، التي انتهت بفوز الأخير بهدف، وتأثر منصور لهزيمة الذئاب والتي رافقتها أخطأ تحكيمية، خاصة فيما يتعلق بهدف لاعب الشارقة مينيديز.

وعبَّر سموه عن وقوفه مع المشجع منصور عبد العزيز الذي ضرب أروع الأمثلة بتشجيع ناديه، حيث انفجر باكيًا لنهاية المباراة بهذا السيناريو غير المتوقع.

وأشار موقع نادي الفجيرة إلى أن استقبال الشيخ مكتوم الشرقي ينم عن اهتمام سموه بكل مشجعي الفريق الأول، وهو خير دليل على أنه لا خوف على نادٍ يملك جمهورًا مثل منصور.

واختتم النادي التغريدة بعبارة:“ابتسم يا منصور أنت بطل“.