جماهير نادي الشارقة تحتفل مع فريقها بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي بهذه الطريقة (فيديو)

احتفلت جماهير نادي الشارقة بالفوز الدرامي الذي حققه فريقها على حساب الفجيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الفجيرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لدوري الخليج العربي اليوم.

وقامت جماهير الشارقة بالرقص مع اللاعبين، والتقطت كاميرا ”دبي الرياضية“ أحد الجماهير وهو يرقص بشكل هيستيري، بعد حفاظ الفريق على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي.

ونجح الشارقة في الفوز على مضيفه الفجيرة بهدف نظيف، وسجل ريان مينديز هدف الشارقة الوحيدة في الدقيقة 97.

ورفع ”الملك“ رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الفجيرة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

واتسع الفارق بين الشارقة وأقرب منافسيه العين صاحب المركز الثاني إلى ثماني نقاط كاملة.