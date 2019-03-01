الجزيرة يضغط على العين بفوزه على عجمان وينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

استعاد نادي الجزيرة توازنه بفوزه 3-صفر على عجمان ليصعد للمركز الثالث في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة.
وسجل البرازيلي ليوناردو بيريرا هدفًا في الشوط الأول ثم أضاف علي مبخوت وعبد الله رمضان هدفين بين الدقيقتين 70 و76 ليعوض الجزيرة هزيمته من بني ياس في الجولة السابقة.
نهاية المباراة بفوز الجزيرة 3-0 على #عجمان#الجزيرة_عجمان#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/VySdo0Lxq2
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١ مارس ٢٠١٩
ورفع الجزيرة رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف العين صاحب المركز الثاني بينما توقف رصيد عجمان عند 23 نقطة بالمركز الثامن.
وفي مباراة أخرى عزز الظفرة موقعه في المركز السابع بعد فوزه 2-1 على دبا الفجيرة متذيل الترتيب بفضل ثنائية البرازيلي رومولو.
ويتصدر الشارقة المسابقة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه العين قبل أن يواجه الفجيرة اليوم.
بثتائية #رومولو..
الظفرة يهزم دبا 2-1 في الجولة 17..
شاهد شريط الأهداف..#الظفرة_دبا#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/RBAGYD7lnw
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١ مارس ٢٠١٩